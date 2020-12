Madagascar: Beach soccer - Un groupe assez prometteur

L'ambiance est excellente au village touristique pour le beach soccer.

Le regroupement des présélectionnés en équipe nationale de beach soccer se poursuit au village touristique de Mahajanga. Un rythme soutenu imposé par le staff technique conduit par Solofo Ramarolahy et incluant son adjoint de toujours en l'occurrence le Morondavien Frank. Avec une mention spéciale pour ce dernier car il n'a jamais cessé d'organiser des tournois dans la capitale du Menabe et cela se sent à travers la grande forme de ses joueurs.

On citera un grand Anderson retrouvé mais aussi Tsiliva pour ne citer que les joueurs de Morondava. On citera aussi parmi les anciens Del toujours égal à lui-même ainsi que Toky. Parmi les nouveaux venus, Orlando sort du lot et affiche un potentiel énorme mais il y a aussi Yvan quelque peu émoussé par le rythme intense des entraînements qui s'enchaînent mais qui reste très perfectible.

Autant dire qu'on a là, un lot capable de briller sur la scène africaine surtout avec l'aide des joueurs confirmés tels le gardien Jhorealy, Ymelda mais aussi Kõna, l'ancien Majungais qui joue maintenant à Maurice. Bref, tout va pour le mieux pour cette équipe de beach soccer appelée à défendre nos couleurs à la Coupe d' Afrique des Nations de mai 2020 au Sénégal. Encore faut-il qu'on passe les qualifications avant.