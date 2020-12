Madagascar: Football-Pré saison Pro League - Promenade de santé pour Fosa Juniors

Fosa Juniors a fait voler en éclats la défense du FCA Ilakaka sur un score fleuve de 8 buts à 0, à l'occasion de la deuxième journée du tournoi Pré saison « Trophée Orange ».

La deuxième journée du groupe de Mahajanga de Pro League, a servi au Fosa Juniors de confirmer sa suprématie. C'était hier au stade Alexandre Rabemananjara noir de monde après une autorisation expresse du Préfet local. C'est acquis que le confinement fait désormais partie du passé à Mahajanga à tel point qu'on reconnaît les visiteurs par le port du masque. Pour revenir au match, Fosa a fait voler en éclats la défense du FCA Ilakaka sur un score fleuve de 8 buts à 0. Le bourreau d'Ilakaka a pour nom Jean Yves auteur d'un quadruplé. Fosa ouvrit son compteur dès la 15ème mn par Nicolas.

Rinjala qui affiche aussi la grande forme corsa l'addition tandis que Santatra paracheva ce one team show en marquant le huitième but. Un score qui traduit bien l'apport de l'entraîneur italien, Salvatore Nobile, épaulé par des anciens internationaux dont Franck Rajaonarisamba, Harry Andrianaivo et Bota Raharison. Résultat de cette nouvelle donne, Fosa est devenu plus offensif dans un système de 4-1-3-2.

L'Italien a ensuite fait tourner son effectif pour ne retenir que ceux qui semblent aujourd'hui être les cadres avec Theodin, Nicolas, le gardien Fabrice, Jean Yves, Donga dans un rôle de milieu tournant et surtout le petit André irréprochable dans son rôle d'essuie grâce devant la charnière centrale. Bref, Fosa Juniors a tout l'air d'un très grand club contrairement à Elgeco Plus qui perdait beaucoup de ballon, beaucoup trop, devant l'AS Adema qui marquait l'unique but de la partie par Datsiry.

Un missile qui heurte la transversale (45+2) avant de mourir dans les buts. Jouant ensuite à 10 après l'expulsion de Mamisoa (72ème mn), Elgeco Plus n'avait plus les moyens de revenir au score. Ce qui rend superflu le match de dimanche entre Fosa et Adema car les deux équipes sont déjà qualifiées pour la finale.