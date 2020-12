Soudan: Gamaruddin rencontre le représentant résident du PNUD

Khartoum — Le Ministre des affaires étrangères par intérim, Omar Gamaruddin a rencontré jeudi M. Yuri Afanasiev, Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la réunion a traité des questions liées aux travaux du programme, et la coopération entre les deux parties.

Le représentant résident a exprimé le souhait de fournir les meilleures performances pour atteindre les objectifs du programme au Soudan.

M. Gamaruddin a déclaré que pour créer les conditions et remplir les devoirs de transformation démocratique, il fallait des institutions efficaces qui réorientent le pays vers l'intérêt public. Il a informé son invité de l'effort fait par le Ministère pour se structurer structurellement et thématiquement pour son rôle dans cette étape.

En référence à une conversation précédente, le ministre a suggéré que le programme envisage la possibilité de soutenir fermement le centre diplomatique du ministère pour accroître ses capacités et accroître son éligibilité en raison de sa responsabilité du centre de renforcer les capacités et les compétences des diplomates et de maximiser leurs avantages, en plus d'un ensemble technique pour qualifier le département des médias du ministère.

M. Afanasyev a accueilli favorablement la proposition et a promis de la recevoir en détail et de s'efforcer d'obtenir une bonne réponse de la part du programme et de ses donateurs.