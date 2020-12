Congo-Brazzaville: Covid-19 - Du matériel de protection pour le Haut-commissariat à l'instruction civique et à l'éducation morale

Le coordonnateur national de l'ONG sud-coréenne COCONUT-Congo, Kim Byung Kook, a remis le 17 décembre au Haut-commissaire à l'instruction civique et à l'éducation morale, Luc Adamo-Mateta, un don composé du dispositif de lavage de mains et des bavettes ainsi que de thermo-flash dans le cadre de la prévention du Covid-19.

A travers ce geste posé au Palais des congrès de Brazzaville, l'ONG sud-coréenne COCONUT, La noix de coco en français, vient d'apporter sa contribution à la lutte contre la Covid-19 à un moment où l'on observe la montée en puissance du nombre de cas positifs dans le pays. « Nous sommes dans la période de coronavirus. L'ONG COCONUT est avec vous au moment où de nombreuses personnes souffrent de cette pandémie. Partagez la joie, ne pensez pas que vous êtes seuls et surmontez le coronavirus avec le cœur de l'ONG COCONUT », a déclaré Kim Byung Kook, sollicitant le soutien de la partie congolaise.

Réceptionnant le don, Luc Adamo-Mateta s'est félicité de cet élan de générosité des Sud-Coréens à l'égard de l'Etat congolais à travers le Haut-commissariat à l'instruction civique et à l'éducation morale, qui fait partie du cabinet du président de la République. Selon lui, cette donation intervient en cette période marquée par la crise sanitaire meurtrière ; le renforcement des mesures de protection, édictées par les gouvernements ; la course à la vaccination contre la Covid-19 et le renforcement de la solidarité internationale en matière sanitaire.

« Monsieur le coordonnateur national, soyez rassuré que nous ferons l'écho de votre assistance au plus haut niveau de notre hiérarchie. Soyez aussi rassuré que ce lot de produits et matériels sera utilisé rationnellement et à bon escient », a promis le haut-commissaire Luc Adamo-Mateta.

Notons que l'ONG COCONUT est présente dans dix-neuf pays africains dont le Congo. Cette structure humanitaire existe aussi dans le reste des continents à travers le monde. Sa mission principale est de former tout type de personne et assister des personnes en situation précaire. Ajouter à cela, elle (ONG) œuvre aussi dans le cadre de l'éducation, la formation, la protection de l'environnement pour mettre les populations à l'abri de certaines maladies.