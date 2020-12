Burkina Faso: « Dassandaga de Laongo » - Le tourisme interne pour booster l'économie locale

Le ministre en charge de la culture, Abdoul Karim Sango:"Nous devons nous donner la main pour valoriser le site de Laongo".

La cérémonie d'ouverture de la première édition du « Dassandaga de Laongo » a eu lieu, le jeudi 17 décembre 2020 sur le site des sculptures sur granite dudit village, situé à environ 6 km de Ziniaré (Plateau central).

La cité de Naaba Oubri vibrera du 17 au 19 décembre 2020 au rythme de la première édition du «Dassandaga de Laongo », placée sous le thème « Tourisme interne et développement durable ». Le top de départ des activités a été donné le jeudi 17 décembre 2020 à travers une course cycliste qui a mis aux prises des habitants du village de Laongo et environnants. Selon le Directeur général (DG) de l'Office national du tourisme burkinabè (ONTB), Nelson Congo, l'événement vise à promouvoir le site des sculptures sur granite de Laongo. Car, le déficit de promotion, a-t-il dit, s'est aggravé avec l'insécurité et la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus.

Pour lui, ce site doit donc, en termes de fréquentation, retrouver son lustre d'antan. « Tout site touristique doit vivre grâce à une promotion tous azimuts. L'organisation du Dassandaga de Laongo s'inscrit donc cette dynamique », a expliqué le DG de l'ONTB. En outre, cette manifestation, au-delà de son aspect festif, ambitionne, a-t-il poursuivi, de consolider la cohésion sociale entre les huit villages qui se « partagent » le site de Laongo. « Grâce aux activités génératrices de revenus autour du site et une visite plus accrue des touristes, l'économie locale, de la région du Plateau central et partant celle du pays sera développée », a ajouté M. Congo avant de décliner les principales articulations du « Dassanga de Laongo ».

Trois panels sur le « Tourisme et cohésion sociale », « Tourisme durable pour un meilleur développement économique et social » et « Contribution des sociétés minières au développement local et attentes des acteurs » seront, a-t-il dit, les activités-phares de ces 72 heures du « Dassandaga de Laongo ». Il y aura, aussi, a-t-il précisé, des visites guidées, la « Nuit culturelle de Laongo » et une foire locale consacrée aux principaux produits de la localité. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango. A l'entendre, Laongo est une « belle carte de visite » dont la renommée a franchi les frontières du Burkina Faso.

« Nous avons de l'or sous nos pieds. Il nous appartient donc de nous donner la main pour préserver et valoriser ce site. Car, le tourisme est un

secteur dont les importantes retombées économiques peuvent contribuer au développement de tout pays », a-t-il fait savoir. Toutefois, la préservation de l'environnement nécessite, à son avis, que les Burkinabè, et ressortissants de Laongo et environnants en particulier deviennent des défenseurs de la nature. « C'est à cette condition que nous léguerons à nos enfants un environnement viable. Car, Laongo relève de l'éco-tourisme. Nous devons, par conséquent, éviter toute action qui pourrait contribuer à sa dégradation », a conseillé le ministre Sango, tout en invitant les Burkinabè à visiter régulièrement le site « éco-touristique » des sculptures sur granite de Laongo.