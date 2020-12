Congo-Brazzaville: TIC - Le centre CAMI organise la cinquième édition de WeekTech

La cérémonie d'ouverture de la cinquième édition de WeekTech organisée par le Centre d'application des métiers de l'informatique (CAMI) s'est déroulée, le 17 décembre, sous les auspices du directeur départemental de la formation qualifiante au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, Fabrice Ngaboka Morossa.

Le CAMI organise chaque année et au mois de décembre à son siège la Semaine des conférences technologiques dénommée « WeekTech ». Consacrée aux métiers de l'informatique, la WeekTech 2020 est prévue du 17 au 19 décembre.

Créée en 2015, la WeekTech CAMI a pour but de promouvoir et vulgariser les métiers de l'informatique qui sont aujourd'hui un véritable carrefour des passionnés et des professionnels dans le monde numérique. Cette semaine technologique permettra d'explorer le monde des métiers innovateurs de l'informatique et de découvrir l'évolution de la technologie du numérique.

Dans son mot introductif, le coordonnateur du CAMI, Arsène Vembe Moukouma, a dit : « Le but de cette cinquième édition est d'entreprendre une stratégie de fidélisation pour conserver la clientèle acquise, mais également une stratégie de développement visant à promouvoir l'emploi dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), tout en ciblant les métiers émergents de l'informatique. Ainsi, la cinquième édition se veut être un levier incontournable dans la promotion et la vulgarisation des métiers de l'informatique au Congo », a-t-il ajouté.

Ouvrant la cinquième édition du WeekTech au nom du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Fabrice Ngaboka Morossa, a déclaré : « Nous ne sommes pas sans savoir que CAMI est un centre agréé par l'État. A ce titre, il a l'autorisation de pouvoir exercer dans le domaine de la formation qualifiante. Chaque fois qu'il est question de la formation des jeunes dans un domaine particulier, nous sommes toujours très honorés d'accompagner les organisateurs à réaliser cette formation. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. »

Avant d'ajouter : « Nous voulons encourager les jeunes qui se sont inscrits à cette formation dénommée WeekTech CAMI. Nous pensons que cette initiative est à soutenir et à louer. Nous voulons aussi encourager le centre à continuer d'améliorer ses prestations dans le domaine de la formation qualifiante, à continuer de moderniser ses activités », a-t-il conclu.

Notons qu'il est prévu durant trois jours, des conférences débats menées par des professionnels du numérique, mais aussi par des auteurs de programmes, éditeurs de codes, informaticiens, portant sur les thèmes suivants : « Pour quels métiers de l'informatique es-tu fait ? » « L'actualité sur le monde numérique », « Les nouvelles techniques de l'infographie », « Le développement Web », « La programmation et ses avancées », « L'architecture en troisième dimension », « La maintenance des ordinateurs et des appareils électroniques » ... . Ce week-end technologique étant ouvert au grand public permettra aux néophytes de rencontrer des experts et praticiens aux différents métiers de l'informatique.

Il est prévu également des ateliers et des démonstrations, notamment la création d'un logo, la création d'un programme, la création d'une page Web, la réalisation d'un plan sur Autocad, la configuration d'une machine et la détection des pannes...

A l'issue de cette cérémonie d'ouverture, Arsène Vembe Moukouma a tenu une conférence inaugurale portant sur le thème : « Pour quels métiers de l'informatique es-tu fait ? »