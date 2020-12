Afrique: RFI Talents du rire - Trois Congolais parmi les finalistes

Stéphanie Bluetooth, Daly Cardinal et Alves Bruno sont les trois humoristes congolais sélectionnés parmi les dix finalistes du concours RFI Talents du rire.

Les dix finalistes en lice pour le prix RFI Talents du rire 2020 sont originaires du Congo, de la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun et du Rwanda. Cette année, ils sont trois humoristes nationaux à représenter le pays par leurs talents singuliers, espérant chacun remporter la victoire.

Stéphanie Bluetooth est une jeune humoriste congolaise considérée comme l'une des révolutionnaires du stand up féminin au Congo. A chaque passage sur scène, elle captive le public par son talent, son brin de folie et sa créativité. Dès la maternelle, Stéphanie était désignée pour réciter les discours de fin d'année grâce à son courage. Lorsqu'elle arrive au primaire, la jeune humoriste s'intéresse au théâtre qui lui donne une grande popularité à l'école. Un peu touche à tout, Stéphanie Bluetooth décide d'ajouter comme cordes à son arc les talents de slam et d'acting.

Lauréate du Comedy battle 2017, elle a déjà participé à plusieurs festivals et émissions d'humour tels : Jonari, Bonana, Tuséo, Africa stand up festival, Parlement du rire, etc. « Je suis agréablement surprise d'être arrivée à ce stade du prix RFI Talents du rire. Rien qu'être nominée pour la finale me réjouit amplement », a-t-elle révélé.

Daly Cardinal et Alves Bruno sont tous les deux des fruits du Brazza comedy show et Tuséo family, qui sont une véritable vitrine de découverte de nouveaux humoristes. Talentueux et convaincants, ils ont déjà fait leur preuve sur le plan national et continental. « Sur scène on plonge dans un univers impossible à comprendre car l'art est un monde d'esprit », estime Daly Cardinal. Durant ces derniers mois, l'humoriste congolais a effectué un tour des médias nationaux pour parler de sa passion et promouvoir son talent. Membre de la troupe « Les fous de la ville », Daly Cardinal a récemment joué dans la pièce de théâtre La bière et la bible.

Confiant et heureux des opportunités qui s'offrent à lui, Bruno Alves Mboumba nourrit, quant à lui, l'envie de conquérir bien d'autres publics, après son passage au Parlement du rire, Vendredi du rire ou encore Seka comedy club.

A l'image du prix RFI Découvertes, ce concours a été mis en place dans le cadre du Festival Abidjan capitale du rire. RFI Talents du rire se donne aussi pour mission de découvrir les stars de l'humour de demain, à travers les pays d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. Le lauréat du concours recevra son prix sur la scène de la sixième édition du festival Abidjan capitale du rire, prévue en début 2021. Par ailleurs, il bénéficiera d'une dotation de 4000 euros et l'opportunité de jouer un sketch lors de l'événement.