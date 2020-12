Cote d'Ivoire: Suppression des frais Coges - Pourquoi il faut un audit de la gestion des fonds

Après l'euphorie suscitée par la décision du chef de l'Etat de confier les charges des frais Coges au gouvernement et aux collectivités locales, frais qui étaient jusque-là supportés par les parents d'élèves, il faut aller plus loin pour exiger un audit de la gestion desdits Coges.

Depuis une bonne décennie, parents et élèves n'ont de cesse de dénoncer ces frais, dont la gestion est toujours restée opaque. En prenant la décision de mettre fin à ces charges qui revenaient aux parents, implicitement, on reconnait la pertinence des critiques des parents d'élèves et de la Fesci, sur cette organisation très floue que certains n'ont pas hésité à qualifier de mafia et de grosse escroquerie autour de l'école.

En y mettant fin et en mettant l'Etat devant ses responsabilités, il ne reste plus qu'à demander un audit de la gestion de ces structures. Comment a été géré l'argent collecté par les Coges ? À quoi cela a servi…Avant que l'Etat et les collectivités prennent en charge les frais Coges en 2021, il est bon de savoir. Il faut un audit pour clarifier une décennie de gestion.

A quoi a servi réellement l'argent collecté par les Coges ? Les clameurs se font entendre de partout, mais il est important de voir clair dans une gestion qui a causé beaucoup de tort à de nombreux parents d'élèves et qui a mis à l'écart de nombreux enfants issus de familles modestes.

Ces frais Coges étaient une entorse à la décision gouvernementale d'école gratuite et obligatoire pour tous de 06 à 16 ans. Beaucoup sont les Coges qui se sont sucrés sur le dos des parents d'élèves et il est temps que ces structures rendent compte de leur gestion.

Principale cause de tension au niveau de l'école entre la Fesci et le ministère, le Coges, à l'origine, étaient géré par les préfets et ensuite les maires. Mais après 2011, il a été confié pour une gestion inclusive aux parents d'élèves.

Malheureusement, ayant constaté que l'affaire était juteuse, certains en ont fait leur principale activité. Il n'était pas exclu de voir des élèves et écoliers, à la porte, à cause de ces fameux frais Coges.

« Cette suppression constitue une victoire pour l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui, depuis plusieurs années, n'ont cessé de se battre pour l'obtenir. Elle est le fruit des humiliations, des blessures, des meurtrissures, des exclusions, des emprisonnements que nous avons subis », a déclaré Alla Saint Clair, réagissant à cette décision. Le gouvernement doit commanditer un audit de frais Coges, longtemps appelé « caisse noire »…