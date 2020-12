Afrique de l'Ouest: Finale UFOA-B/Burkina # Ghana - « Notre objectif est de rentrer à Ouagadougou avec le trophée », Oscar Barro, coach des Etalons U-20.

Pour l'entraîneur, Oscar Barro, l'objectif c'est de faire honneur au Burkina Faso en remportant le trophée.

Le Burkina Faso affrontera le Ghana dans la finale du tournoi de l'Union des Fédérations ouest-africaines de football/zone B, le samedi 19 décembre 2020 au stade Charles-de-Gaulle de Porto-Novo, au Bénin. Dans le camp des Burkinabè l'objectif est clair : monter sur la plus haute marche du podium.

Les Etalons juniors, version Oscar Barro-Amadou Sampo, sont plus que jamais déterminés à inscrire leur nom au palmarès du tournoi UFOA-B. Après leur victoire éclatante (4-1) en demi-finale, le mardi dernier face aux Eléphanteaux, Yashir Ouédraogo et ses camarades ont désormais les yeux rivés sur le trophée. Mais il faudra pour se faire venir à bout de l'équipe du Ghana. Et pour y parvenir les Etalons se sont mis au travail. La journée d'hier jeudi était de repos mais, après s'être prêtés au test de dépistage de la COVID-19 en fin de matinée, joueurs et staff technique se sont retrouvés pour une séance vidéo en vue de disséquer le jeu de l'adversaire et mettre en place la stratégie qui sied pour le match.

« La vidéo nous a permis dans un premier temps d'observer l'équipe ghanéenne quand elle a le ballon, son circuit préférentiel et comment les sorties de balles sont faites par cette formation. Et en second lieu, nous avons cherché à savoir comment elle s'y prend pour défendre », a précisé la tête pensante des Etalons U-20, Oscar Barro. Sur le plan mental, a confié le technicien burkinabè, tout le groupe est dans la même disposition d'esprit que pour le dernier match contre la Côte d'Ivoire. Selon lui, la finale sera abordée avec la plus grande détermination possible. Car pour lui, ce second objectif reste tout aussi important que le premier qui était la qualification à la CAN juniors qui se jouera en Mauritanie en 2021. «Nous voulons renter avec le trophée à Ouagadougou et tout le monde est mobilisé pour cela, comme si rien n'avait encore été fait », a affirmé Oscar Barro. La finale de l'édition 2020 du tournoi est prévue pour le samedi 19 décembre 2020 à partir de 15h (GMT).