Cote d'Ivoire: Korhogo / Journée d'hommage à Amadou Gon Coulibaly - L'importante délégation du RHDP est arrivée à Korhogo dans un calme de pèlerinage

Ils étaient annoncés en grand nombre pour ces journées d'hommage à Amadou Gon Coulibaly qui s'étendent du 17 au 19 décembre à Korhogo. Ils sont arrivés hier, jeudi 17 décembre, par deux vols, ces hommes et femmes du Rassemblements des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) conduits par le directeur exécutif Adama Bictogo.

Bien avant l'atterrissage du premier vol à l'aéroport de Korhogo à 16h30, un tout aussi important comité attendait dans un calme qui contrastait avec la foule compacte de jeunes sur les lieux et surtout avec les ambiances habituelles qui caractérisent le RHDP local quand il accueille des membres du directoire. Ce jeudi, tout était calme.

Sur les tee-shirts blancs des nombreux jeunes sagement alignés, l'on pouvait lire : « AGC for ever ». Le comité d'accueil conduit par le président du comité local d'organisation desdites journées, le ministre de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly, qui avait à ses côtés le maire de Korhogo et plusieurs membres de la famille, a accueilli au pied de l'avion les différentes délégations.

Dans le silence, le long cortège de voitures et de motos a mis le cap sur la ville de Korhogo à quelques 15 km de l'aéroport, direction la cour de la famille Amadou Gon Coulibaly au Djassa. « Nous sommes venus remettre la victoire du RHDP à Amado Gon Coulibaly » Sur place, la famille attendait sous la conduite du chef de canton, sa Majesté Issa Coulibaly, 1er vice-président de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Dans une cérémonie fortement marquée par la tradition sénoufo, ce dernier a, au nom du Président Alassane Ouattara, chef de la famille Gon Coulibaly, instruit son porte-parole pour dire le « Fotamana » (Bienvenue) et demandé le « Ye kadjo » (quelles sont les nouvelles ?). Mandaté par le directeur exécutif, le ministre Moussa Sanogo a traduit à la famille et à l'assistance le sens de cette présence et de cette délégation de ministres, d'élus et de membres de la direction du RHDP.

Le ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a tout de suite lié la mission de ce jour à la douloureuse date du 8 juillet « date du rappel à Dieu d'Amadou Gon Coulibaly qui restera dans les mémoires ». Poursuivant, il a indiqué qu'après les larmes versées et les prières, cette mission s'inscrit dans le prolongement des actions lancées par le Président Alassane Ouattara pour rendre hommage à son fils.

Il a surtout expliqué que c'est Amadou Gon Coulibaly qui était le candidat du RHDP. Si par la force des choses, le Président Ouattara a porté ce flambeau après le brutal rappel à Dieu d'AGC, « tous, nous avons considéré que la victoire qui serait obtenue au terme de cette élection, serait pour une seule personne, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. » I

l était donc opportun pour le RHDP qu'après les élections et au lendemain de l'investiture du président, que « le RHDP vienne présenter cette victoire à la famille, mais aussi qu'il vienne en pèlerinage sur la tombe d'Amadou Gon Coulibaly », a dit le porte-parole de la délégation. L'envoyé du ministre Bictogo a trouvé au milieu de ces notes qu'il a qualifié de mots de tristesse de quoi soulager la famille sous les chapiteaux d'en face.

En effet, l'homme de foi a expliqué que la tristesse est pour le commun des mortels ici-bas. Mais pour ceux qui ont la foi, ceux-ci se réjouissent de savoir que le Premier ministre qui a été rappelé à Dieu est auprès du Seigneur. Une autre raison qui fait de ces moments des notes de réjouissance, a-t-il argumenté.

« Pour cet homme qui a tant donné à ce gouvernement, tant donné pour le Président de la République, pour la Côte d'Ivoire, nous savons que cette dynamique de développement qu'il avait impulsée va se poursuivre voire s'accélérer et nous savons tous que cela ne peut que le réjouir », a-t-il dit.

Dans la pure tradition senoufo Par la voix de Coulibaly Amadou dit Am's, le chef de canton a salué au nom du Président de la République et au nom de la famille Gon cette démarche qui somme toute ne surprend personne. Car, a-t-il dit : « La famille est témoin de l'estime et de l'affection que le RHDP avait pour le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly ».

Des sentiments réciproques qui selon le porte-voix des Gon ne surprend pas la famille de voir le RHDP dédié sa victoire à son fils prodige. Il a exprimé la reconnaissance de la famille pour cette action et cette démarche qui touche chacun des membres parmi les Gon. Dans la pure tradition africaine, la délégation a fait don de la somme de 10 millions pour soutenir la famille en vue de l'organisation de ces journées.

Comme il est de tradition en pays sénoufo, terre d'hospitalité où on offre gite et couvert à celui qu'on accueille, la famille pour sa part a offert deux bœufs, cent pintades et une tonne d'ignames au Président du RHDP ; deux bœufs, cent pintades et une demi tonne d'ignames aux membres de la délégation. Ce séjour n'est point fait de repos. Alors que tuteurs et hôtes se quittaient à presque 19h, rendez-vous était pris à 20h pour une lecture coranique, 1er acte de ces journées d'hommage.