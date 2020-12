Cote d'Ivoire: Soirée des Ressources humaines - Plus de 100 personnes attendues

« Faire en sorte que le travailleur puisse être heureux pour lui-même en travaillant davantage », disait Henri Ford, en réaction au taylorisme (l'organisation scientifique du travail) du 19è siècle.

Le Réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines (Rigrh), présidé par Souleymane Soro, a fait sien ce bout de phrase en organisant la 1ère édition d'Afterwork dénommée « Le Rendez-vous des RH ». Cet évènement aura lieu le vendredi 18 décembre 2020, à l'hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody. 120 personnes sont attendues au cours de cette soirée.

Au menu, un master-class de 30 minutes organisé par HEC Paris et animé par le Pr Anne Valérie Corboz, Doyenne associée de HEC Paris Exécutive Education autour du thème : « Quel leadership dans un monde post-Covid ? » Un panel avec six (6) intervenants comprenant des directeurs généraux et des directeurs de ressources humaines. Une opportunité pour l'association de joindre, encore une fois, l'utile à l'agréable.

« Les gestionnaires des ressources humaines occupent une place incontournable au sein des entreprises. Ils participent, tout au long de l'année, au renforcement des capacités du personnel ainsi qu'à l'évolution de l'entreprise à travers des axes principaux qui sont les finances, le management et la qualité des services. Après sa rentrée solennelle le 31 janvier 2020, qui a connu un franc-succès, le Rigrh, à travers son programme d'activités, a décidé d'organiser cet évènement qui permettra de réfléchir sur les rôles et les postures managériales au sein de l'entreprise. Ce, pour arriver à une meilleure performance. D'où le thème "Binôme directeur général et Drh : quelle posture managériale pour une meilleure performance ?" », a indiqué Souleymane Soro, président de ce réseau.