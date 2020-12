Cote d'Ivoire: Programme d'Appui à la productivité - Les TPE/PME bénéficiaires formées sur les rapports diagnostics et les recommandations

Les résultats des diagnostics des Très petites entreprises et des Petites et moyennes entreprises et (Tpe/Pme) de la cohorte I ont été présentés au cours d'un atelier de restitution, les 15 et 16 décembre 2020. C'est au siège de l'Incubateur national, Dream Factory, à la Riviera Palmeraie que l'Agence Côte d'Ivoire Pme et les entreprises bénéficiaires du Programme d'appui à la productivité (Pap) ont procédé à une restitution-validation des rapports diagnostics.

A cette occasion les entreprises bénéficiaires du programme ont été informées et formés sur les rapports diagnostics élaborés et les recommandations qu'ils contiennent. « Nous sommes réunis pour un atelier de restitution des missions diagnostiques diligentées dans des entreprises que nous avons recrutées dans cadre du Pap cohorte I », a souligné Paul N'Goran, responsable de l'unité d'affaire Pme dans le cadre du Programme d'appui à la productivité. Aussi, a-t-il indiqué qu'il était question au cours de cet atelier de faire un retour aux bénéficiaires pour prendre en compte les différentes recommandations et résolutions, eu égard aux faiblesses constatées.

Selon Yoda Mamadou, directeur de l'Accompagnement Conseils et du Climat des affaires, cette session dresse le diagnostic santé de l'entreprise en analysant ses différentes actions. Ce qui permet de dégager les forces et faiblesses de l'entreprise. « En ce qui concerne la cohorte I, sur la centaine d'entreprises initialement intégrée 195 ont été effectivement diagnostiquées. Nous allons continuer à les suivre dans la phase II. De façon générale, nous avons constaté que les entreprises ont un problème de structuration. Sur 95 entreprises, seulement 35 ont des états financiers. Ce qui pose un problème d'accès au marché et au financement », a relevé M. Yoda.

Poursuivant, il a indiqué que dans la phase II du programme, l'Agence Côte d'Ivoire Pme va initier des programmes spécifiques pour permettre à toutes les entreprises bénéficiaires d'améliorer leur productivité, augmenter leur chiffre d'affaires, conserver et créer des emplois. « Nous entendons accompagner l'ensemble de la cohorte I et II à mieux se structurer, à renforcer leurs capacités pour mieux accéder au marché et aux financements », a-t-il affirmé.

Sylla Oumar, directeur général du Bureau de réalisation d'assistance et de développement (Betrad), exerçant dans le domaine de l'électrification rurale et l'énergie solaire, bénéficiaires du programme a salué l'initiative du rapport diagnostic. « Le rapport diagnostic a permis de voir dans mon entreprise quelles sont les actions correctives à mener pour améliorer et rendre nos entreprises performantes. Concernant mon entreprise, en termes d'actions correctives, il nous a été recommandé de diversifier notre clientèle et nos fournisseurs pour minimiser des risques commerciaux », a expliqué M. Sylla.

Le Programme d'appui à la productivité (Pap) desTpe/Pme, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre d'une initiative spéciale « Formation et Emploi » et du projet « Programme pour l'Emploi et la Promotion des petites et moyennes entreprises » en Côte d'Ivoire. Il a nécessité une signature de contrat de financement de l'Agence de coopération allemande, la Giz avec l'Agence Côte d'Ivoire Pme. Et ce, pour la réalisation du Programme d'Appui à la productivité des Tpe/Pme ivoiriennes (PAP-Tpe/Pme (2019-2021)). Les deux structures entendent ainsi contribuer à la création de valeur, d'emplois décents et de croissance en Côte d'Ivoire. Mieux, ce programme qui intègre l'approche genre (35% de femmes parmi les bénéficiaires) vise également l'amélioration de la qualité de l'emploi des employés des Tpe/Pme et favorisera la création de nouveaux emplois.