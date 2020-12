Cote d'Ivoire: Journée scientifique en faculté de pharmacie - Le Conseil national de l'ordre exhorte les étudiants à être des modèles

La Journée scientifique de la 36e promotion des étudiants de la Faculté de pharmacie a eu lieu, le 15 décembre, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. A cette occasion, Pr Arounan Diarra, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (Cnop) de Côte d'Ivoire et, par ailleurs, leur parrain, a exhorté les étudiants de cette promotion à être des exemples, des modèles dans l'exercice de leur profession.

Cette journée vise à promouvoir le secteur pharmaceutique et ses différents métiers. « Vous avez choisi d'être la pierre angulaire de la profession. Soyez fidèles à votre engagement. Cette profession (Ndlr : de pharmacien) a des règles et est encadrée par des textes. Ceux-ci vous suivent partout et en tout temps dans votre profession et votre comportement de tous les jours. Le médicament (Ndlr : que vous serez appelés à prescrire) est le produit dans lequel le patient place tout son espoir de guérison. Vous devenez donc l'espoir de tous ceux qui cherchent la guérison et vous ne devez pas les décevoir », a-t-il conseillé. Avant de les féliciter pour leur endurance, leur abnégation au travail et leur courage. « Ne devient pas pharmacien qui veut, c'est une discipline pointue, exigeante », a reconnu le président Arounan Diarra.

Abondant dans son sens, le vice-doyen chargé de la Recherche, Pr Dembélé Bamory , représentant la doyenne de la Faculté de Pharmacie, a invité les étudiants-pharmaciens à respecter tous les préceptes acquis dans les amphis et autres salles de T.D. Et surtout, a-t-il dit, d'avoir un bon comportement d'homme de santé dans l'exercice de leur profession.

Pour Kapeu Gisèle, présidente du comité d'organisation, cette journée scientifique est une opportunité pour les étudiants d'être instruits sur les métiers méconnus du pharmacien, notamment le pharmacien industriel, militaire.

Elle a précisé que la sortie de la 36e promotion des étudiants de la Fac sera marquée par un arbre de Noël organisé à l'intention des pensionnaires de l'Orphelinat garçons de Bingerville et un dîner-gala.