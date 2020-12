Ile Maurice: Enquête judiciaire - Un témoin affirme avoir été menacé par la MCIT

Parsuramen Arian, un des témoins de l'enquête judiciaire sur l'affaire Kistnen, a demandé à être entendu par la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, ce vendredi 18 décembre.

L'ami de la victime, un habitant de Telfair, allègue qu'une équipe de la MCIT l'a embarqué lundi dernier, vers 10 heures et l'a menacé pendant une nouvelle interrogatoire qui aurait duré environ quatre heures. «Zot dir mwa dir ki Kaya in tombé kot mwa é lin mort. Zot inn rod bat mwa. Zot dir swa dizan mo pe koz manti. Me zot pan bat mwa. Kifer mo pou dir kitsoz ki pa vre.» Il va plus loin en disant que les enquêteurs lui ont même demandé de dire que son frère Nanda Arian et lui ont menotté Soopramanien Kistnen le 16 octobre, l'ont emmené dans les champs de cannes non loin de leur domicile avant de l'immoler.

Quant au représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques, Me Azam Neerooa, il a à nouveau questionné le témoin sur son emploi du temps le jour de la disparition de Soopramanien Kistnen.L'avocat Rama Valayden a présenté une motion en cour pour qu'il bénéficie d'une protection policière.

Rappelons que Soopramanien Kistnen s'est bien rendu au domicile de son ami Parsuramen Arian à Telfair, le 16 octobre dernier, comme à son habitude. Mais la victime a ensuite quitté les lieux vers 11 h 30 comme l'ont attesté les caméras Safe City visionnées en cour. Il a pris un autobus pour se rendre à Rose-Hill.