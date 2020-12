Ile Maurice: Meurtre de la WPC Raghoo - Libération accordée à Hashimkhan Hyderkhan

La décision est tombée ce vendredi 18 décembre à la Bail and Remand Court. La liberté conditionnelle a été accordée à Hashimkhan Hyderkhan, qui avait été arrêté dans le sillage du meurtre de la WPC Raghoo. Le suspect a fourni une caution de Rs 300 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 2 millions. De plus, le Directeur des poursuites publiques ne fera pas appel de cette décision.

Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente le suspect a argué qu'il n'existe aucun lien entre son client et la mort de la policière et la magistrature s'est alignée avec cet argument. D'ailleurs, l'enquêteur principal a fait savoir que Hashimkhan Hyderkhan a été arrêté après une perquisition et la découverte de drogue chez lui. «De plus, mon client est passé aux aveux et a fait savoir qu'il est un consommateur», a précisé Me Gavin Glover. Hashimkhan Hyderkhan a aussi fait savoir qu'il ne savait pas dans quel but sa voiture, qu'il avait louée, allait être utilisée. Par ailleurs, la Bail and Remand Court a rejeté l'argument de «public outcry» sur les réseaux sociaux, argument qui avait été avancé par la police pour objecter à cette décision.

Pour rappel, ce n'est qu'après avoir pris connaissance que sa voiture avait été impliquée dans un accident que ce salesman s'est rendu au poste de police. Placé en état d'arrestation dans la nuit du 24 novembre, sa maison avait par la suite été perquisitionnée et 6.5 grammes de cannabis, cachés dans du plastique et une somme de Rs 27 000 qui émanerait du trafic de drogue, ont été saisis chez lui. 3.5 grammes de cannabis résine ont également été retrouvés chez lui de même que 40 graines de cannabis. Traduit en justice, trois accusations de trafic de drogue : possession de cannabis dans le but de le distribuer et cultivation ont été retenues contre lui. Hashimkhan Hyderkhan fait aussi l'objet d'une accusation provisoire de «holding equipment for the purpose of using it for the unlawful production of cannabis.»