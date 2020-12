Egypte: Le pays souligne l'importance de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de gestion de la sécurité des frontières (AE)

Le directeur de l'Unité de lutte contre le terrorisme international au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Fouad a souligné l'importance de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de gestion de la sécurité des frontières pour faire face aux défis sécuritaires continus, compte tenu de la montée des incidents terroristes au niveau mondial.

"L'un des défis les plus importants liés au contrôle de la sécurité aux frontières consiste à arrêter le déplacement d'éléments terroristes et de combattants terroristes étrangers à travers les frontières des Etats", a dit M. Fouad dans une allocution prononcée lors de sa présidence d'un atelier de travail conjoint organisé par le groupe de travail sur l'Afrique de l'Est en collaboration avec celui chargé du renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Ouest sous le thème "la gestion de la sécurité des frontières".

Il a jugé impératif de faire face à ce phénomène conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution n° 2396 de 2017.

Cet atelier est le premier du genre en tant qu'activité conjointe qui réunit le groupe de travail sur l'Afrique de l'Est et celui de l'Afrique de l'Ouest, présidé par l'Allemagne et l'Algérie.