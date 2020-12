Egypte: Le pays président du Conseil des ministres arabes des TIC dans sa 24e édition

L'Egypte a assumé la présidence de la 24e session du Conseil des ministres arabes de la communication et des technologies de l'information (TIC), qui s'est tenue aujourd'hui par vidéoconférence sous la conduite de M. Amr Talaat, ministre des TIC et organisée par le secrétariat technique dudit Conseil dirigé par l'ambassadeur Kamal Hassan Ali, secrétaire général adjoint et chef du secteur des affaires économiques auprès de la LEA.

Dans son allocution, M. Talaat a annoncé le choix de la nouvelle capitale administrative comme capitale arabe numérique pour 2021 vu qu'elle a les efforts deployés visant à réaliser la transformation numérique, à développer les compétences et capacités numériques et à stimuler la créativité numérique dans un environnement intelligent, intégré et homogène, et un écosystème qui comprend un partenariat solide entre toutes les parties concernées pour atteindre les objectifs de développement durable et réaliser le plus grand projet national "l'Egypte numérique".

Le ministre a passé en revue la vision de l'Egypte pour la création d'une société arabe numérique basée sur trois axes principaux: la transformation numérique, le développement des compétences et des capacités numériques, et la stimulation de la créativité et du travail de création numérique.

"Ces axes reposent sur le développement de l'infrastructure numérique, l'établissement du cadre réglementaire nécessaire à la gouvernance du système", a dit M. Talaat, soulignant l'importance d'augmenter l'efficacité de l'infrastructure d'information numérique dans les pays arabes pour continuer à fournir des services numériques distingués aux citoyens et au secteur d'affaires.