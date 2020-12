Egypte: Une délégation du Congo démocratique visite au CCCPA

Une délégation de la République démocratique du Congo (RDC) a visité jeudi le siège du Centre international du Caire pour le règlement des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix (CCCPA).

Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidence tournante de la RDC de l'Union Africaine en 2021.

Le directeur général du Centre international du Caire, Ahmed Abdel-Latif, a passé en revue le rôle du centre dans la construction et le renforcement des capacités africaines dans les domaines de la paix et de la sécurité, et l'organisation des stages de formation, des conférences et ateliers internationaux.

Il a également évoqué le rôle pionnier de l'Égypte dans le maintien et la consolidation de la paix, la reconstruction et le développement post-conflit.

L'équipe de travail du centre a présenté diverses activités dans de nombreux domaines, notamment la préservation et la construction de la paix, les femmes, la paix et la sécurité, la prévention de l'extrémisme, la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.