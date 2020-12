Maroc: Vague de froid - Trois questions à Said Benjira, directeur régional des EFLCD du Rif

interview

Tétouan — Le directeur régional des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification (DREFLCD) du Rif, Said Benjira, évoque, dans une interview accordée à la MAP, les mesures proactives et préventives prises par la direction régionale, en vue d'atténuer les effets de la vague de froid sur la population, les mécanismes mis en place pour réduire la pression sur les forêts de la région et les initiatives menées pour venir en aide aux populations affectées.

1- Quelles sont les mesures adoptées pour atténuer les effets de la vague de froid au niveau des zones touchées par les perturbations climatiques et les intempéries durant la saison hivernale?

Dans le cadre de la stratégie de la Direction des Eaux et forêts (DEF), la DREFLCD du Rif mène un programme d'intervention vis-à-vis de la population résidant en montagne. Cette dernière possède un droit d'usage et de prélèvement du bois mort gisant, ce qui représente une source d'énergie importante pour le chauffage et l'usage domestique quotidien.

La DREFLCD du Rif organise aussi chaque année des adjudications pour la vente du bois, une opération qui joue un rôle important en matière d'approvisionnement du marché en cette matière.

Les produits de bois vendus sont issus des exploitations programmées régulièrement dans les différents périmètres et massifs forestiers de la région. Ces exploitations constituent aussi une source d'approvisionnement importante au service de la population locale pour des besoins de cuisson et de chauffage.

Ce département intervient aussi par un programme de reboisement régulier et des programmes de traitements mécaniques des ravins, afin de diminuer les effets d'érosion des sols et les impacts des fortes inondations et des intempéries.

2- Quels sont les mécanismes mis en place pour réduire la pression sur les forêts de la région et améliorer les conditions de vie de la population rurale, notamment celle des zones montagneuses enclavées ?

En plus de son programme biologique d'intervention annuel, la DREFLCD du Rif mène des actions incitatrices et d'accompagnement envers la population rurale, afin de réduire la pression sur les forêts de la région et améliorer les conditions de vie de la population.

Ces actions concernent généralement la distribution de fours améliorés, des plants fruitiers et des ruches, ainsi que des actions de compensation pour les mises en défens.

Les fours améliorés distribués permettent une réduction de 50% de la consommation de bois par rapport aux fours traditionnels, ce qui contribue à la protection des forêts et à la réduction de la corvée du ramassage du bois surtout pour les femmes.

La DREFLCD du Rif procède également à l'organisation des populations en coopératives forestières pour valoriser et exploiter d'une façon rationnelle les produits forestiers, notamment les plantes aromatiques et médicinales, caroube et les champignons, ce qui permet de générer des revenus pour les populations locales.

3- Quelles sont les initiatives et les interventions que vous avez menées pour venir en aide aux populations affectées, en particulier les couches démunies?

La DREFLCD vient particulièrement en aide aux populations de montagnes qui souffrent le plus de la vague de froid, à travers des initiatives et des programmes d'intervention portant notamment sur des actions de distribution de fours améliorés.

Ainsi, Plus de 2.300 fours améliorés ont été distribués durant les trois dernières années au niveau de la région, pour un montant global d'environ 2,12 millions de dirhams (MDH).

Dans le cadre de son contrat-programme au titre de 2021, la DREFLCD du Rif prévoit la distribution de 1.500 fours améliorés pour une enveloppe budgétaire de 1,5 MDH.

Cette action cible des zones de montagne souffrant des vagues de froids, qui restent dépendantes de l'utilisation de sources d'énergie pour le chauffage, généralement prélevées des massifs forestiers et présentant ainsi une pression sur cette ressource.

En vertu de ce contrat programme, la province de Larache bénéficiera de 850 fours améliorés (850.000 DH) et la province de Chefchaouen profitera de 450 fours améliorés (450.000 DH), tandis que 200 fours améliorés seront distribués dans les provinces d'Ouezzane et de Tétouan pour un montant global de 200.000 DH, à raison de 100 fours chacune (100.000 DH).