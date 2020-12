Maroc: Espagne - La volonté brise les barrières

Madrid — Les relations maroco-espagnoles n'ont jamais été aussi denses que durant ces dernières années.

De l'avis des observateurs, en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, l'ambition partagée de Rabat et Madrid de consolider leur partenariat ne s'est jamais flétrie.

Conscients de l'importance vitale de préserver une relation solide et durable, les deux pays ne cessent d'œuvrer pour donner à leur coopération une dimension plus solidaire et plus complémentaire, notamment en temps de difficultés.

En effet, depuis le début de l'année 2020 et malgré la conjoncture marquée par la propagation du nouveau coronavirus, les canaux de la communication, de dialogue et de la collaboration entre le Maroc et l'Espagne dans tous les domaines sont restés ouverts, l'objectif étant de consolider l'édification d'une relation de voisinage exemplaire, multidimensionnelle et orientée vers l'avenir.

Dans une année exceptionnelle, la relation entre les deux pays n'est pas sortie de l'ordinaire, contacts permanents, échange de visites, coordination au plus haut niveau et solidarité agissante.

La formation d'un nouveau gouvernement de coalition, le premier dans l'histoire démocratique de l'Espagne, n'a pas changé la donne. La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'UE et de la coopération, Arancha González Laya, a souligné, en janvier dernier, lors de son premier déplacement à Rabat, l'excellence des relations entre son pays et le Maroc.

Lors d'un point de presse avec son homologue marocain, Nasser Bourita, Mme Laya a relevé que son choix du Maroc pour effectuer sa première visite à l'étranger après sa nomination cheffe de la diplomatie de son pays n'est pas anodin en raison des relations "profondes et stratégiques" liant les deux pays voisins.

Elle a réitéré le souhait du gouvernement espagnol de doter les relations bilatérales d'une ambition plus forte, dans le sillage de la visite effectuée au Maroc en février 2019 par le Roi Felipe VI à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI.

Renforcer les liens avec le Maroc est, pour l'Espagne, un choix intelligent et mutuellement avantageux, a-t-elle dit, mettant l'accent sur la nécessité d'explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment l'éducation, la culture, les sciences et la technologie.

Le même constat a été confirmé par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a souligné récemment que son pays et le Maroc entretiennent des relations "privilégiées" et partagent des intérêts communs.

"Nous avons une très bonne relation avec le Maroc, une relation privilégiée qui prend en considération l'intérêt commun des deux pays", a affirmé M. Sanchez, faisant remarquer que Madrid et Rabat se penchent sur plusieurs questions d'intérêt commun, telles que la gestion des flux migratoires, la relance post-Covid, les énergies renouvelables eu égard à l'engagement du Maroc en la matière, l'industrie, le commerce et le tourisme.

Fruit de cette coopération exemplaire, les deux pays ont mené de manière fluide et soigneusement ordonnée le rapatriement des Marocains qui étaient bloqués en Espagne à cause des restrictions imposées suite à l'apparition du nouveau coronavirus et de plus 7.200 travailleuses saisonnières marocaines de la province de Huelva.

Coordonnées par l'ambassade du Royaume à Madrid et les différents consulats du Maroc en Espagne en collaboration avec les autorités espagnoles, ces opérations d'envergure, ayant mobilisé des moyens logistiques et humains importants, reflètent le niveau élevé de la coordination et de la coopération entre les deux pays.

Tout au long de l'année qui s'achève, les contacts entre responsables marocains et espagnols se sont renforcés à travers des rencontres bilatérales ou multilatérales, par visioconférence ou en présentiel, ayant été couronnées par la conclusion de plusieurs accords de coopération et la consolidation d'un partenariat privilégié.

Malgré le report de la Réunion de Haut Niveau (RHN) à février prochain à cause de la situation épidémiologique, de telle manière à ce qu'elle puisse se dérouler avec fluidité, en intégrant les formats habituels qui sont propres à une réunion de cette envergure, le Maroc et l'Espagne sont déterminés plus que jamais à œuvrer pour le développement des profondes et denses relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent en toute confiance les deux voisins et partenaires stratégiques.