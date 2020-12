Angola: Le Président de la République condamne le vandalisme lors des manifestations

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a démenti jeudi, des informations selon lesquelles les autorités auraient interdit la tenue de manifestations et condamné les actes de vandalisme commis par certains manifestants.

« Il y a souvent une fausse information tendancieuse selon laquelle les autorités angolaises ont interdit les manifestations, ce qui est absolument faux. Suite aux restrictions du Covid-19, ce que l'Exécutif a fait, dans le cadre de ses responsabilités, a été d'en limiter le nombre de personnes lors de rassemblements publics », a-t-il précisé.

S'exprimant lors d'une réunion avec les chefs des Forces militaires et de police, en tant que commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), João Lourenço a fermement condamné le vandalisme de propriétés publiques et privées perpétrés par certains jeunes manifestants.

Il a rappelé que le pays avait assisté "avec indignation à la profanation de la figure d'Agostinho Neto, père de la Nation, commise par quelques jeunes manifestants".

"Cette attitude n'ennoblit pas la jeunesse angolaise qui, tout au long de notre histoire, a fait preuve d'une bonne éducation, du respect des symboles nationaux et des figures historiques. Elle (jeunesse) a fait preuve de patriotisme", a-t-il souligné.

"Il n'y a pas besoin de vandaliser les biens publics ou privés, d'agression physique ou verbale contre les autorités, contre les citoyens ou contre les journalistes qui apparemment ne soutiennent pas les manifestations", a-t-il conseillé.

Il a estimé que détruire des biens publics ou privés, outrager, offenser ou menacer de mort, peu importe qui, ce n'est pas se manifester, ce «sont des actes condensables».

Il a rappelé que le pays traverse un moment de grande ouverture démocratique, où les droits et les garanties fondamentaux des citoyens sont effectivement exercés, à l'exception de certaines limitations temporaires imposées par la nécessité de freiner la propagation du Covid-19.

Lors des manifestations, a-t-il ajouté, l'État, par le biais des forces de l'ordre, a la responsabilité de garantir la sécurité et la tranquillité des citoyens qui n'y participent pas, la sécurité des manifestants eux-mêmes et la protection des biens publics et privés qui sont le long de la route empruntée par ceux qui se manifestent.

Selon João Lourenço, il possible de réaliser des manifestations ordonnées et qui atteignent leur objectif, celui de transmettre un message aux autorités et à la société.

En effet, il a appelé tous les compatriotes à jouir des droits et libertés auxquels ils ont droit, mais avec responsabilité et civilité.

Le Président de la République a invité «chacun à relever le défi de montrer qu'il est possible en Angola d'avoir une cohabitation possible, entre les forces de l'ordre et les manifestants, en s'assurant que lors des manifestations, chacun remplit son rôle sans harceler les autres".

Cependant, il a recommandé aux forces de l'ordre d'exercer fermement l'autorité de l'État chaque fois que la situation l'exige, mais avec une certaine modération, cherchant toujours à trouver l'équilibre entre la nécessité de rétablir l'ordre et le droit des citoyens de manifester.

"On doit pas accepter les excès gratuits, que ce soit de la part des forces de l'ordre ou des manifestants", a-t-il souligné.

Le but ultime d'une manifestation est d'attirer l'attention des autorités sur des situations qui, selon les citoyens, peuvent être améliorées et corrigées, au profit des communautés, a-t-il précisé. (Fin)