Cote d'Ivoire: Reconnaissance du mérite - 548 agents de la SODECI reçoivent la médaille d'honneur du travail

548 agents de la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire (Sodeci) ont reçu la médaille d'honneur du travail. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Pascal Kouakou Abinan a salué, à cette occasion, la qualité du management et du professionnalisme de ladite société. C'était, le jeudi 17 décembre 2020, au Centre des métiers de l'eau, à Abidjan-Yopougon.

Aux récipiendaires, le ministre Kouakou Abinan a indiqué que la cérémonie de décoration est une célébration des valeurs d'union, de mérite et de travail. Poursuivant, il a expliqué que la médaille d'honneur du travail, instituée par décret 63-65 du 9 février 1963 est le symbole de la volonté des Chefs d'entreprises qui se sont engagés auprès du gouvernement ivoirien pour apporter un mieux-être au profit des populations.

A l'en croire au-delà de sa mission de service public cette entreprise a su exporter son expertise à l'extérieur du pays. Et bénéficie d'une forte reconnaissance au niveau international de sorte que, dira-t-il, son modèle de réussite a été visité par de nombreuses délégations venues des quatre coins du monde.

Aux récipiendaires, le Directeur général de la Sodeci, Ahmadou Bakayoko leur a dit que cette décoration récompense leur qualité professionnelle et leur investissement après plusieurs années de travail à la Sodeci ou dans d'autres sociétés. « C'est également un hommage à votre apport en tant que citoyen ivoirien. Car le travail est une valeur fondamentale inscrite dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Tout homme a droit à un travail », a-t-il rappelé.

Au nombre de 548 récipiendaires, ce sont 97 agents qui ont reçu la médaille « Grand or », 72 agents la médaille Or, 109 agents, la médaille de vermeil et 270 agents la médaille d'argent. Et ce, après respectivement 35, 30, 25 et 15 années de travail au service de ladite société et de la nation. Poursuivant, il les a invités à demeurer des acteurs actifs de leur entreprise. Et d'indiquer que la reconnaissance de leur professionnalisme peut aider à faire naitre l'espoir et générer la motivation chez les jeunes travailleurs. « Soyez fier du travail que vous faites, c'est essentiel pour une nation. Donnez de l'eau, assurer un cadre de vie sain est une activité essentielle qui est au cœur des besoins des populations », a-t-il exhorté ses agents. Tout en leur demandant de continuer à mérite de la confiance de l'État et surtout à répondre aux attentes de la clientèle de plus en plus exigeante.

Pour la porte-parole des récipiendaires, Marie-Josèphe Peala, cette reconnaissance marque un nouveau contrat de confiance et un engageant moral de leur part vis-à-vis de l'entreprise. « Nous devons poursuivre notre mission en cherchant toujours à donner aux plus jeunes le meilleur exemple », a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, il faut noter qu'au cours de cette cérémonie de décoration, M. Ahmadou Bakayoko a annoncé une augmentation de 10000 FCFA de la prime de logement pour tous ses collaborateurs... « Continuons à travailler. Cultivons le professionnalisme et l'excellence. Je suis convaincu que nous relèverons ensemble de nouveaux défis, notamment le renouvellement de notre contrat en 2023 », a-t-il exhorté.