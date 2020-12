Sénégal: Apaisement de l'année scolaire 2020/2021 - La Cosydep montre la voie

Dans ce contexte de hausse des cas de Covid-19, la Cosydep (Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique) a formulé quatre recommandations pour une année scolaire 2020/2021 apaisée.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier, jeudi 17 décembre, la Cosydep appelle l'Etat à «sécuriser l'environnement des apprentissages », «appliquer systématiquement le protocole sanitaire », «protéger le protocole pédagogique », et à «pacifier l'année scolaire ».

La première recommandation consiste, selon elle, à «doter chaque école d'un environnement résistant aux effets de la Covid-19 : 1 école, 1 bloc sanitaire, 1 point d'eau, 1 gardien, 1 femme de ménage et de rendre disponibles les budgets et moyens de fonctionnement des écoles publiques ». La deuxième recommandation devra permettre «d'assurer la dotation de toutes les écoles en matériel sanitaire (masques, gel, matériels et produits d'hygiène), avec un dispositif de contrôle du respect des mesures barrières et de renforcer la protection des élèves et des enseignants ».

La troisième recommandation consiste à «alléger les programmes sur la base des enseignements tirés de la reprise du 25 juin, mettre en place, sur la base d'un maximum de 2 élèves/table banc, un dispositif de rotation des flux en mettant à profit les supports e-learning avec une exploitation optimale et plus équitable ».

Quant à la dernière recommandation, elle sera de «sécuriser le quantum horaire et optimiser les 1265 heures, reprendre le monitoring des accords avec les enseignants au bénéfice des apprenants (application diligente des accords signés, paiement à temps des indemnités, traitement efficace des alertes lancées, retour à l'orthodoxie administrative) ».

En effet, un mois après la rentrée scolaire, la Cosydep dit avoir fait plusieurs constats après des informations recueillis auprès de ses 14 antennes régionales. Il s'agit du «retour massif de plus du quart (¼) de la population sénégalaise à l'école dont les 3 millions exigent un accompagnement particulier », du «déficit inquiétant en matériel sanitaire dans des écoles face à la montée de la courbe des cas de contamination et au relâchement général observé chez les populations », du «déficit récurrent d'enseignants et de tables-bancs face aux exigences de distanciation physique », des «enfants qui, pour diverses raisons, n'ont pas encore effectué leur rentrée ».