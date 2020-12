Afrique: Augmentation des cas de Covid-19 - L'Oms alerte et plaide pour une distribution équitable des vaccins

Les infections à la Covid-19 augmentent depuis quelques semaines en Afrique. Un continent jusque-là épargné par les grandes vagues de contaminations. Mais, l'Afrique doit faire attention au «risque réel» d'explosion des cas de coronavirus, avertit l'Oms. Surtout en cette fin d'année, marquée par des déplacements et des retrouvailles familiales. La structure onusienne estime aussi qu'il est nécessaire d'œuvrer pour que les vaccins soient distribués équitablement. Car, «tant que tout le monde n'est pas protégé, il n'y aura pas de solution».

L'Afrique reste le continent le moins touché par la Covid-19. Mais il est noté, depuis quelques semaines, une augmentation des cas dans certains pays. D'où l'alerte lancée, hier, par l'Organisation mondiale de la santé (Oms), lors d'un point de presse, surtout en direction des fêtes de fin d'année qui profilent. «Au cours des dernières semaines, il y a eu une augmentation des cas de Covid-19 dans environ 25 pays», souligne le Dr Nsenga Ngoy, responsable du Programme d'intervention d'urgence de l'Oms/Afrique. Selon lui, la hausse enregistrée équivaut à 33%. «Cela fait beaucoup», lance-t-il, relevant «un risque réel» d'explosion des contaminations en Afrique. Simplement parce que les mesures préventives ne sont plus respectées. «Nous avons un haut risque de transmission», réitère le Dr Ngoy qui constate, pour le regretter, une certaine lassitude des populations dans le respect des mesures barrières édictées pour stopper la propagation du coronavirus. «Les gens sont fatigués de toutes les mesures préventives comme mettre les masques, respecter les règles d'hygiène», indique-t-il.

Pourtant, Dr Richard Mihigo, coordonnateur pour l'immunisation et le développement des vaccins de l'Oms/Afrique, estime que «nous devons être en alerte en raison des fêtes de fin d'année» pour lesquelles «les gens se déplacent et se retrouvent en famille». Afin de rompre la chaine de contaminations dans le continent africain, il invite «les pays à mettre en place des mesures pour éviter ce qu'on a vécu en juin et juillet derniers». Il est, en effet, convaincu que «si des mesures spécifiques ne sont pas prises, nous allons avoir une accélération des cas de Covid-19». Il incite ainsi les États à «agir maintenant, mais pas après les fêtes de fin d'année». Cependant, cette tâche doit être facilitée par les populations que le Dr Ngoy appelle à «respecter les mesures préventives» en se protégeant, en protégeant leurs familles et donc «notre continent».

D'ailleurs, l'Afrique est invitée à se préparer pour le déploiement prochain des vaccins dont les premières doses sont déjà disponibles et ont commencé à être administrées aux États-Unis, en Russie, au Royaume uni, etc. Le continent africain ne doit pas être en reste. Car «nous ne mettrons pas fin à cette pandémie tant que tout le monde n'est pas vacciné», déclare Thabani Maphosa de l'Oms qui invite à veiller pour que la distribution des vaccins se fasse de manière équitable dans le monde.

-------------------------------------------------------------------------

Campagne de vaccination la plus importante de l'histoire

Pour le moment, informe l'Oms, une quarantaine de pays africains ont déjà exprimé le souhait de disposer de vaccins et ont fourni les données nécessaires pour acquérir les doses dans le mécanisme Covax. Cette préparation est d'autant plus importante que «ce sera la campagne de vaccination la plus importante de l'histoire», estime Dr Richard Mihigo, coordonnateur pour l'immunisation et le développement des vaccins de l'Oms/Afrique. Il n'hésite même pas à parler de «tâche titanesque». Et pour réussir cette campagne, il invite à «lutter contre les infos anti-vaccins» et les fausses informations sur l'épidémie qu'il désigne par «infodémie». Selon lui, l'Oms travaille sur la base d'éléments de preuves tenant compte des «données scientifiques». Par conséquent, «tout vaccin déployé sur le continent africain sera sain», promet-il, assurant aux «communautés que tous les vaccins utilisés sont très sûrs pour la protection des populations».