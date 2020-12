Sénégal: Festival Dakar Court 2020 - Audaces du court métrage

La troisième édition du festival Dakar court est restée confinée et sans public extérieur à l'Institut français de Dakar tandis que la programmation était visible en ligne. Les 12 films de la compétition faisaient preuve d'une impressionnante créativité, et les plus audacieux furent récompensés par le jury présidé par le cinéaste malien Souleymane Cissé, octogénaire mais bourré d'humour et d'énergie.

Lorsque le vent de sable souffle, c'est la guerre. On raconte que les trois pierres de cuisson et la marmite symbolisent l'unité que demande le père mourant à ses trois fils : mariage, fraternité, amitié. Mais cette unité résistera-t-elle au temps ? Grand prix du jury à l'unanimité, d'une grande beauté plastique, fascinant par son extatisme, «Gwacoulou» de Moïse Togo (Mali, 16') ne manque pas d'actualité dans un Mali fracturé.

Sa présence au jury au festival Dakar court 2019 a motivé la styliste Selly Raby Kane à reprendre le cinéma. Cela donne «Tang Jër» (13'), un court métrage bouillonnant et superbement décalé. Grand prix national Annette Mbaye d'Erneville, il est farfelu dans la forme, pas forcément dans le fond. Tout cela est surréaliste mais entre réalités sociales et origines variées se tisse à coups de clins d'œil le tableau fantaisiste d'un univers trop réel pour être représenté autrement que dans l'ineffable. Avec pour enjeu de capter l'âme de la ville et d'inviter à s'élever.

Le prix d'interprétation masculine est allé à Vincent Fontano qui interprète et a réalisé «Blaké» (Réunion, 23'). La nuit, dans le parking souterrain d'un immeuble de bureaux, deux vigiles évoquent en créole des femmes, prostituées ou fantasmées. Fontano, qui fut veilleur de nuit, n'hésite pas à l'interpréter lui-même et à construire son film sur des monologues inspirés dans ce qui n'est pas un récit mais une introspection en lien avec la condition noire.

Le prix d'interprétation féminine est allé à Larissa Ballarotti dans «Bird Boy» de Diogo Leite (Brésil, 15'). Pour traiter du racisme, il s'inspire d'un fait réel pour confronter les habitants d'un immeuble d'un quartier chic de São Paulo à la présence d'un jeune squatteur noir sur le trottoir. Clarisse, qui vit avec sa mère, s'insurge contre les peurs et les rejets mais ne sait comment s'y opposer...

Souleymane Cissé en a apprécié les espaces : une mention spéciale a été décernée à «Exodus» de Yassine El Drissi (Maroc, 20'). Dans un monde post-apocalyptique, des hommes s'échappent de l'esclavage et progressent dans le désert. Un homme âgé et un plus jeune se divisent sur leur capacité à inventer un futur ou revenir à l'esclavage.

Comment évoquer des réalités si crues et si violentes qu'elles sont impossibles à représenter ? Dans «Marta» de Benoît et Julien Verdier (France, 6'), une employée d'association redit d'une voix neutre à une ancienne prostituée nigériane le déroulé de sa vie pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans son dossier. En plan fixe sur Marta dont on sent monter l'émotion, le film évoque ainsi la terrible cruauté de ce destin d'émigration.

L'art traditionnel des Imediazens, tribu du Rif dans le Nord-Est marocain, avait fondé l'amour d'un couple mais voilà qu'aujourd'hui, la femme est rejetée lorsqu'elle s'aventure à s'exposer. Oseront-ils encore danser et jouer du tambourin dans le décor ample et aride de «Le Chant du péché» de Khalid Maadour (Maroc, 14') ?

Astel est une jeune femme ordinaire. Nous partageons sa journée, et attendons qu'elle ouvre une lettre qui détermine son avenir. Mais un danger qu'elle est loin de soupçonner rode... «Anonymes» de Fama Reyane Sow (Sénégal, 13') est un hommage aux victimes du terrorisme, frappées en pleine vie sans raison.

Pour son anniversaire, Josias demande à sa mère de lui promettre de ne plus se disputer avec son père. «Promesse» de Manassé Kashala (Rdc, 7') allie cette réalité à une vision poétique qui fait son originalité, faisant apparaître ce qui traverse l'esprit de l'enfant.

Dans «Numéro 10» de Florence Bamba (France, 14'), l'étudiante Awa veut se consacrer au foot. Pourtant ancien footballeur, son père s'y oppose jusqu'à ce que... Une histoire de passion et de retournement qui célèbre ingénieusement la détermination féminine autant qu'elle dénonce efficacement les vieux préjugés.

La célèbre actrice Maïmouna N'Diaye, membre du jury longs métrages du Festival de Cannes 2019, était surtout passée derrière la caméra pour des documentaires engagés. Elle s'essaye à la fiction avec «Madjigui» (Burkina Faso, 18'), où une mère de famille découvre, suite à un accident, la double vie de son mari et doit choisir de le sauver ou non. De cette intrigue morale, elle tire un film accrochant.

«Palenter Mbeed» de Mamadou Diop (Sénégal, 13') se veut un hommage au Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock : un artiste peintre emménage à Gorée et observe la femme qui habite en face. Mais voilée ou dévoilée, elle est différente le jour et la nuit... Sans dialogue et sans action, ce film contemplatif souscrit à la nécessité d'une muse pour un artiste...

Autant de démarches originales qui laissent augurer de passionnants longs métrages !