Sénégal: Diagnostic du secteur des mines et de la géologie - Le ministre Omar Sarr mène la réflexion à Saly Portudal

Omar Sarr, le ministre des Mines et de la géologie a ouvert à Saly-Portudal les travaux de l'atelier diagnostic du secteur des mines et de la géologie, érigé au rang des secteurs prioritaires comme moteur de croissance, de création d'emplois et d'établissements directs étrangers. Selon le ministre, il doit être un secteur pourvoyeur de recettes pour l'Etat mais aussi un levier pour les autres secteurs de l'économie comme l'agriculture et l'industrie. A l'en croire, cela explique la place du secteur des mines dans l'axe 1 du Plan Sénégal Emergent mis en œuvre depuis 2004 et la nouvelle orientation en gestation dans un contexte de gestion axée sur les résultats.

Le ministre des Mines et de la géologie a invité les participants à tenir compte du contexte actuel de la nouvelle gestion axée sur les résultats et les nouveaux enjeux des politiques minières édictées par les institutions internationales comme la Cedeao, l'Uemoa et l'Union africaine. Cette démarche participe, selon lui, d'une vision, d'une marche vers l'émergence à l'horizon 2035.

En ce sens, Omar Sarr est revenu sur le code minier de 2003 révisé selon une option du gouvernement en 2016 et dictant de procéder à un meilleur rééquilibrage de la gouvernance des ressources minérales du pays dans le souci de donner au secteur minier une certaine attractivité et la garantie de cet équilibre pour la promotion d'un partenariat mutuel entre l'Etat, les investisseurs et les communautés.

Selon le ministre, la lettre de politique sectorielle de développement 2017-2023 qui entre en droite ligne des orientations du Pse invite à un secteur minier structuré et compétitif, source d'une pleine contribution au développement inclusif et durable d'un Sénégal émergent en 2035.

A Saly, le ministre des Mines et de la géologie a cadré les orientations de la rencontre sur l'actualisation des dispositions du décret 2017-15 33 du 7 septembre 2017 mettant en place pour la première fois dans l'histoire institutionnelle du Sénégal un ministère des Mines et de la géologie.

Dans la foulée, il a tenu à rappeler les orientations du dit département ministériel comme la définition de nouveaux programmes budgétaires tenant en compte les deux secteurs des mines et de la géologie et la notion du genre dans les documents budgétaires.

L'élaboration et la validation d'une feuille de route stratégique 2020- 2022 orientée vers une meilleure valorisation et transformation des potentialités minières y figure. On y trouve aussi une aspiration à la modernisation des outils de contrôle et de suivi des opérations minières et la valorisation des géo sites, à travers la création de géo parcs.