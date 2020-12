Sénégal: Croisade contre la suppression annoncée des villes - Moundiaye Cissé et l'ONG 3D sonnent la mobilisation

L'ONG 3D sonne la résistance contre la suppression annoncée des villes dans le cadre de la deuxième phase de l'acte trois de la décentralisation. Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 17 décembre, cette organisation spécialisée dans la promotion de la démocratie, du développement local et des droits humains, réfutant les arguments brandis par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires et Porte-parole du gouvernement, a annoncé la tenue dans les jours prochains d'une campagne de mobilisation au niveau des cinq villes pour dire non à ce projet qui semble, selon eux, être la véritable raison du troisième report des élections locales

La disparition prochaine des 5 villes du Sénégal pour laisser la place aux « départements et communes comme le stipule l'article 1 du Code général des collectivités locales » annoncée par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, non moins Porte-parole du gouvernement continue de susciter de vives réactions au sein de l'opinion. Dernière en date, la sortie de l'ONG3D.

Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 17 décembre, Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de cette organisation spécialisée dans la promotion de la démocratie, du développement local et des droits humains et ses camarades, se sont démarqués de la sortie du ministre Oumar Gueye pour dire « non à la menace de suppression des villes ».

En effet, prenant le contrepied de l'argument du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires qui a évoqué un besoin de se conformer au Code général des collectivités territoriales qui n'a prévu que « deux entités de collectivité territoriales : la commune et le département » pour justifier la décision de rayer les villes de la carte de la décentralisation, Moundiaye Cissé et cie sont formels en disant que nonobstant quelques ambiguïtés et incompréhensions que l'Acte III de la Décentralisation a pu générer, il « ne fait aucun doute que la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales reconnait, à travers ses articles 167 et suivants, la ville comme une collectivité territoriale ».

Poursuivant ainsi leur propos, ils annoncent l'organisation des campagnes de mobilisation avec les citoyens des cinq villes visées par cette décision de suppression annoncée par le porte-parole du Gouvernement, qui « n'a fait que jeter de l'huile sur le feu déjà très tendu du climat social ».

Et, pour cause soulignent-ils, « au-delà des considérations juridiques, il faut souligner que, même si leur institution remonte à plusieurs décennies avant les indépendances, la notion de ville reste plus que jamais conforme à l'air du temps ». « C'est un cadre idéal et harmonieux pour permettre l'intercommunalité et la mutualisation des ressources chères à la Décentralisation et à la réforme de 2013 », insistent ces responsables de l'Ong 3D avant de marteler à l'endroit des autorités en place.

« Plutôt que de chercher à les remettre en cause, l'urgence serait de penser à une véritable réforme qui va définitivement permettre la mise en place de territoires viables et compétitifs porteurs de développement, comme les villes qui sont en train de jouer un rôle majeur dans les différentes localités concernées, aussi bien au niveau de la péréquation des ressources que sur le plan de la cohésion sociale ».

SUPPRESSION DES VILLES, VERITABLE RAISON DU 3EME REPORT DES LOCALES?

Loin de s'en tenir là, les responsables de cette organisation spécialisée dans la promotion de la démocratie, le développement local et des droits humains s'interrogeant par ailleurs surla coïncidence entre cette sortie du ministre Oumar Guèye et le contexte politique bouillant que traverse notre pays, ont également tenu à mettre en garde le régime en place contre toute décision visant à remettre en cause le statut des villes pour assoir sa domination sur les territoires. « N'est-ce pas là une des véritables raisons des reports répétitifs des élections municipales et départementales, entrainant une confiscation de la voix des populations ?

En tout état de cause, il ne saurait être toléré que le gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, remette en cause le statut des villes pour assoir sa domination sur les territoires », préviennent les membres de l'Ong 3 D qui mettent également en garde « contre toute réforme territoriale, qui remettrait obligatoirement en jeu la carte électorale, élément fondamental dans l'organisation des élections ».