Sénégal: Sédhiou / Recherche d'une synergie pour le leadership de BBY de Goudomp - Les acteurs peaufinent leurs stratégies

Différents responsables politiques du département de Goudomp, dans l'extrême sud de la région de Sédhiou, ont pris part hier, jeudi 17 décembre, à une rencontre dite «de retrouvaille», à l'appel de Moussa Bocoum, le président du Conseil départemental de ladite circonscription administrative. A cette occasion, la recommandation forte est de sceller l'unité sacrée entre les différents responsables politiques et de maintenir la flamme de la mobilisation dans le sillage des concertations permanentes à même de dissiper toute dissension en leur sein.

Cette rencontrée est initiée par le président du Conseil départemental de Goudomp, en vue dit-il, de raffermir les relations et de reconquérir le prestige de leur coalition dans cette partie de l'extrême sud de la région de Sédhiou. «Depuis 2012, nous avons été forts dans ce département de Goudomp. Mais, à l'issue de l'élection présidentielle, des divisions ont fait surface et risquent de nous affaiblir. C'est pourquoi j'ai initié cette rencontre pour nous concerter et tirer dans la même direction, afin de renforcer les bases de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY)», a déclaré Moussa Bocoum.

Jeune et manifestement plein d'ambition, sur fond de l'unité et de l'engagement, Moussa Bocoum rappelle que leur formation reste toujours puissante. «Sur les 15 communes du département de Goudomp, 11 sont entre les mains de la coalition BBY. J'ai pris donc cette décision pour échanger avec l'ensemble des acteurs et responsables politiques pour sceller l'unité et aller ensemble vers les élections à venir. Les élus nationaux qui sont en session prendront part aux rencontres et un calendrier de travail sera établi pour qu'on puisse se retrouver, une fois par mois, et dégager des stratégies cohérentes et fiables».

Interrogé sur l'entrée d'Idrissa Seck dans le gouvernement, Moussa Bocoum est d'avis que «le président Macky Sall est un rassembleur et Idrissa Seck est un fils du Sénégal et doit contribuer au développement. Nous le félicitons pour cette clairvoyance».

De son côté, le maire de Djibanar et membre du Haut-conseil des collectivités territoriales Ibou Diallo Sadio, rajoute que «la vie est ponctuée des hauts et des bas. A un moment donné, il y avait des malentendus. C'est parce que les rencontres ne se faisaient pas régulièrement. Mais, aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main et décidé de nous retrouver aussi fréquemment possible». Et de poursuivre : «c'est parti pour de bon ; la grande coalition va se retrouver. Il y a une adhésion commune à cette option car, comme vous l'avez constaté, ceux qui ne sont pas sur place ont témoigné de leur entière approbation par des appels téléphoniques en direct de la rencontre», a-t-il dit.