Afrique: Sédhiou / Appui a l'autonomisation des femmes et au développement durable - Le Fonds Catalan réaffirme son accompagnement soutenu

A l'occasion de la rencontre de capitalisation organisée, à Sédhiou, entre l'Agence régionale de développement, les responsables du fond Catalan et les acteurs du développement, Toti Rivada, le responsable de ce fonds en Casamance a réitéré l'engagement de son institution à accompagner les femmes dans leur processus d'autonomisation au niveau des trois régions du sud du Sénégal. « Une banque populaire de la Casamance aidera ces bénéficiaires à mieux donner corps aux projets », a indiqué N'fally Badji, le directeur de l'Agence régionale de développement de Sédhiou.

Le directeur de l'Agence régionale de développement a tenu, dans un premier temps, à rappeler les conclusions de cette rencontre : « c'est une rencontre de capitalisation du fonds Catalan à partir des projets qu'il a réalisés dans les trois régions de la Casamance.

Des conclusions importantes ont été retenues. Il s'agit notamment de la mise en place d'une banque populaire de la Casamance et les acteurs trouvent pertinent que les 70% du capital soient tenus par les femmes », a déclaré N'fally Badji.

Et de poursuivre : « l'autre défi est de faire une mise en relation entre les femmes d'ici qui s'activent dans le domaine de l'agriculture, du maraîchage et des fruits et légumes, avec les femmes de la diaspora. Ce qui nous permettra d'aller vers la coopération décentralisée. C'est de travailler en synergie avec le fond Catalan et l'ONG FODDE ; travailler aussi à renforcer les capacités dans le domaine de la transformation et de l'agro-écologie ».

S'exprimant au sujet de l'objectif à atteindre, Toti Rivada, le responsable du Fond Catalan en Casamance indique qu' « il s'agit d'accompagner toutes les femmes bénéficiaires de nos fonds. C'est un projet qui date de longtemps et nous avons accompagné ces femmes dans le domaine de la gestion financière entre autres. Dans la première phase, nous avons travaillé dans le domaine de l'agroécologie, la bonne gouvernance et le genre. Et nous sommes très engagés à les accompagner jusqu'à leur totale autonomisation ». Les femmes bénéficiaires ont exprimé leur entière satisfaction et promis de s'y investir pour relever les défis de développement durable.