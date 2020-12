Ile Maurice: Parlement - Plus d'une centaine de questions sans réponse

Partagez cet article

Pendant quatre mois aucun ministre ne rendra de comptes aux contribuables. Le Parlement étant en vacances jusqu'au 22 mars, les députés ne pourront poser de questions aux membres du Cabinet. Il faut aussi prendre en considération que depuis la première session parlementaire de ce nouveau gouvernement de Pravind Jugnauth datant du 24 janvier, plus d'une centaine de questions n'ont pas été répondues par les ministres. Cette année a aussi été marquée par un nombre de suspensions et d'expulsions, qualifié de record depuis l'indépendance.

Selon les procédures, quand le temps est écoulé pour répondre aux questions, les ministres doivent les déposer au bureau du Clerk. Pour les questions qui sont toujours sans réponses, les relevés démontrent que 160 interpellations n'avaient pas eu de réponses à hier après-midi. D'après les renseignements, c'est le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui est en pole position sur cette liste.

Rajesh Bhagwan, le secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM) et whip de ce parti, dénonce l'attitude de certains ministres. «Le Premier ministre ne cesse de donner des leçons devant les caméras de la MBC ou lors d'activités publiques, mais il n'a aucun respect pour les institutions. Avec la complicité du speaker, il se comporte comme le propriétaire de l'Assemblée nationale. Les scandales reviennent les uns après les autres. Ce gouvernement ne veut pas répondre aux questions pour que le public ne découvre pas leurs magouilles, mais nous allons continuer à les dénoncer malgré la fermeture du Parlement et malgré le nombre d'expulsions et de suspensions», dit-il.

Il y a eu 1 081 questions déposées au bureau du clerk, mais 281 d'entre elles ont été retirées par les députés. De son côté, le leader de l'opposition, Arvin Boolell, a adressé 27 Private Notice Questions (PNQ). Il en a retiré deux et pour la troisième, il n'a pas souhaité aller de l'avant avec sa question. Les lecteurs se souviendront que le 11 novembre, l'élu du Parti travailliste avait axé sa PNQ sur l'acquisition du terrain à Angus Road par le Premier ministre, mais le speaker avait modifié sa question. Arvin Boolell avait estimé que l'essence même de la question avait été enlevée.

Pour rappel, la première séance parlementaire a débuté par la traditionnelle lecture du programme gouvernemental par le président de la République. Par la suite, il y a eu huit séances dont la dernière s'est déroulée juste avant le confinement sans exercice de questions-réponses.. Il a fallu attendre le mardi 5 mai pour que les députés puissent enfin poser leurs premières questions depuis les élections de novembre 2019. Ensuite, pendant un mois, les travaux parlementaires se sont tenus autre que les mardis, le seul jour autorisé pour les Parliamentary Questions.

D'ailleurs, dans sa plainte en Cour suprême pour contester sa suspension, Shakeel Mohamed a rappelé que sur les 36 séances tenues depuis le début d'année (sans compter celles du 24 janvier et du 15 décembre), les élus n'en ont eu que 12 pendant lesquelles ils ont pu poser des questions.

Dix-neuf projets de lois votés

Le gouvernement a présenté 22 projets de loi au Parle- ment, et les élus en ont voté 19. Parmi eux, il y a le Children's Bill, le Children's Court Bill et le Child Offender Register Bill. Il y a aussi eu le très controversé Covid-19 Bill.

Quelques interpellations en suspens

Salim Abbas Mamode : Est-ce que le Premier ministre (PM) pourra dire quelles recommandations de la Commission d'enquête sur la drogue ont été appliquées ?

Khushal Lobine : Le PM pourrait-il indiquer le nombre de navires passant dans les eaux territoriales mauriciennes annuellement et combien ont été suspectés de transporter des produits dangereux ?

Patrick Assirvaden: Est-ce que le PM pourra dire s'il compte démanteler l'ADSU alors que deux policiers sont soupçonnés de blanchiment d'argent ?

Reza Uteem : Est-ce que le PM pourra donner des indications sur l'âge des remorqueurs de la Mauritius Ports Authority et s'il est en mesure de déposer une copie de l'audit de Messrs Keel Marine Ltd ?

Patrick Assirvaden : Est-ce que le ministre des Finances pourra indiquer si la Mauritius Investment Corporation Ltd compte allouer des fonds à Air Mauritius ? Si oui, combien et sinon, pourquoi ?

Joanna Bérenger: Est-ce que le ministre de l'Environnement pourra affirmer s'il y a eu une étude de faisabilité par rapport au complexe sportif de Côte-d'Or et s'il y a eu un Environmental Impact Assessment ?

«Record» d'expulsions et de suspensions

C'est une première depuis l'indépendance, déclare Rajesh Bhagwan qui a été expulsé et suspendu. Depuis le 28 février, le speaker ou son adjoint Zahid Nazurally ont eu recours à l'expulsion à 14 reprises et sept députés ont été suspendus. Arvin Boolell et Shakeel Mohamed ont été les premiers sanctionnés. Le 28 février, le leader de l'opposition a été suspendu pour deux séances alors que son collègue a, lui, été expulsé. Le leader du MMM, Paul Bérenger, et Rajesh Bhagwan ont été expulsés le 5 mai et le 11 juin respectivement. Le lendemain, c'était au tour de Shakeel Mohamed de prendre la porte de sortie. D'ailleurs, les deux députés ont été suspendus à d'autres reprises dans le courant de l'année. Arvin Boolell devait, pour sa part, présenter des excuses après que le speaker a décidé de le sanctionner le 15 juin. Le lendemain, c'est toute l'opposition qui a été expulsée par Sooroojdev Phokeer après que les députés ont tenu un morceau de papier à l'intérieur de l'Hémicycle réclamant la démission d'Ivan Collendavelloo. Au cours de l'année, il y a également eu les expulsions de Patrick Assirvaden, Vikash Nuckcheddy, Franco Quirin et Patrice Armance. Franco Quirin a aussi été suspendu.