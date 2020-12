Afrique: Edition 2020 des Financial Afrik Awards - Financial Afrik dévoile « les 100 qui transforment l'Afrique »

Après deux éditions qui ont connu un succès éclatant à Abidjan en Côte d'Ivoire, les Financial Afrik Awards pour l'année 2020 ont été organisés hier dans la capitale sénégalaise, Dakar. Cet événement de haute facture tenu en modes présentiel et virtuel notamment à cause du contexte particulier de crise de la Covid-19, et qui dévoile et récompense les meilleurs africains dans des domaines et secteurs de prédilection divers, a vu la participation d'une pléthore d'autorités sénégalaise, africaine et internationale.

La cérémonie d'ouverture de cette édition 2020 a été présidée par le ministre sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott. On notait également dans le présidium la présence de l'ancien premier ministre du Bénin Lionel Zinzou, de l'ancienne Garde des Sceaux ministre de la justice du Bénin Madame Reckya Madougou qui est par ailleurs experte internationale dans les politiques d'inclusion financière, de Ismaila Déme Conseiller spécial du Gouverneur de la Bceao et le Dr Sidi Ould TAH Directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

A travers les différents panels autour des thèmes aussi actuels qu'importants, les diverses interventions ont permis de mettre le doigt sur la faiblesse des économies et politiques des pays africains notamment en matière de santé et d'éducation. Elles ont également permis de magnifier les « réponses rapides et importantes apportées par les gouvernements africains à la Covid-19 », mais qui ont été malheureusement quelque part éclipsées par « des manquements dans la mise en œuvre des mesures qui, pour la plupart n'ont bénéficié aux Pme et aux populations ».

Les échanges fructueux qui ont été assurés tout au long de la journée du 17 décembre 2020, ont été sanctionnés par une soirée de gala qui a constitué une vitrine pour Financial Afrik lui permettant de dévoiler les lauréats des Financial Afrik Awards pour l'année 2020.

Parmi les valeureux lauréats figure entre autres :

Thierno Seydou NourouSy BNDE, Champion du financement des Petites et moyennes entreprises

Marie Odile Sène Kantousan CGF Bourse, financière de l'année

Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de la Banque centrale de l'année

Mamadou Bocar Sy Apbef, Prix spécial du jury

Romuald Wadagni, Ministre des Finances de l'année

Idrissa Nassa, CEO de l'année

ReckyaMadougou, Prix spécial du leadership

Pathé Dione, Assureur de l'année

KadidjatouFadika Coulibaly, Financier de l'année

Tony Elumelu, Banquier de l'année

Alphonse Nafack, Prix spécial de la rédaction

Finactu, Deal de l'année

Sidi OuldTah, BADEA, Banquier de Développement de l'année

Shola Akinlade, Paystack, Fintech de l'année

Albert Alsina, Economiste de l'année