Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs/Coopération sino-ivoirienne - Un important don post Covid de la Province du Yunnan

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a réceptionné, le mercredi 16 décembre 2020, une dotation en kits sanitaires et équipements divers d'un pool de partenaires chinois en vue de l'accompagner dans son plan de relance.

C'est un approvisionnement de 55 colis de 536 Kg en équipements, matériels et produits consommables de sécurité sanitaire, notamment 200 000 cache-nez et 200 thermomètres numérique à infrarouge, que le Ministère du Tourisme et des Loisirs a reçu officiellement, le mercredi 16 décembre 2020, de la part de la Province chinoise du Yunnan. Et ce, par l'entremise du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana dont le représentant à la cérémonie officielle de réception, le Directeur de cabinet, Camille Kouassi, a salué le dynamisme et le pragmatisme de la coopération sino-ivoirienne, en l'occurrence, la Province du Yunnan. Il avait à ses côtés, la Directrice générale de la Société des Palaces de Cocody (Spdc), structure sous-tutelle en charge de la gestion du patrimoine hôtelier de l'Etat, Mme MaférimaDiarrassouba dont la sollicitude a été réaffirmée par le mandant du ministre Siandou Fofana, pour les activités du Cabinet.

Cet important don d'une valeur inestimable et à forte valeur ajoutée de solidarité, au dire du Directeur de cabinet, est la conversion, en attendant sa réalisation, une fois la pandémie de la Covid-19 jugulée, de « La Maison des Loisirs » de Port-Bouët dans le District d'Abidjan, promise par la Collectivité décentralisée de Chine, en décembre 2018. Et qui, du fait de la pandémie mondiale, n'a pu connaître un début de mise en œuvre en 2020. Selon la piqûre de rappel faite par Camille Kouassi, « La Maison des Loisirs » devrait être dédiée à l'autonomisation et au bien-être des femmes.

Aussi, la Province du Yunnan qui a sollicité, à cette fin, des entreprises de son ressort territorial implantées en Afrique, a proposé à son partenaire ivoirien, le ministère du Tourisme et des Loisirs avec lequel il avait contracté un Mémorandum d'entente, d'assister le secteur du tourisme dans sa stratégie de riposte contre la Covid-19. Il s'agit notamment de laYunnan Construction and Investment Holding Group, un pool d'entreprises chinoises, qui, depuis 2017, a manifesté son intérêt pour le secteur touristique ivoirien. Notons que les entreprises du consortium sont principalement des sociétés étatiques chinoises spécialisées dans les secteurs de la construction, des infrastructures, du tourisme et de l'hôtellerie. Les fonts baptismaux de l'intérêt de cette région de l'Empire du milieu pour la destination ivoirienne remontent à septembre 2017, où le ministre Siandou Fofana avait reçu, en audience, à Chengdu, les principaux responsables du groupe, en marge d'assises de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).