Maroc: La Région Marrakech-Safi au rythme d'une dynamique économique constante malgré la crise induite par la Covid-19

Marrakech — Malgré une conjoncture mondiale et nationale difficile imposée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui a engendré une morosité socio-économique sans précédent, la région Marrakech-Safi a pu faire montre de résilience, en maintenant une dynamique économique constante.

Derrière cette résistance aux effets néfastes de la crise sanitaire induite par la Covid-19 figure notamment, une implication effective de l'ensemble des acteurs concernées, publics et privés, et ce en application même de la Vision sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sachant que le Souverain n'a cessé, depuis le déclenchement de la pandémie, d'insister sur l'impératif de soutenir l'investissement et les équilibres économiques et surtout, de veiller à la préservation des revenus des ménages.

"La crise sanitaire et socio-économique est mondiale. Elle a touché l'ensemble des continents et n'a, certainement, pas épargné la région de Marrakech Safi", a confié à la MAP, M. Yassine Mseffer, Directeur Général du Centre Régional d'Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS), estimant que malgré cette conjoncture économique inédite, la région Marrakech-Safi "a connu une certaine dynamique économique".

Chiffres à l'appui, M. Mseffer, a fait savoir que près de 4.000 entreprises ont été créées durant l'année en cours, par rapport à près de 3.000 l'année précédente.

En termes d'investissements, la Commission en charge de ce dossier, qui s'est réunie 40 fois cette année, a instruit en 2020 plus de 250 projets, contre 50 en 2019, soit une progression de près de 400%, un constat fort louable qui s'explique notamment par la facilitation des procédures d'investissement et de la nouvelle dynamique du CRI enclenchée par la politique de veille et de planification stratégique menée sous l'impulsion du wali de la Région, a expliqué le directeur général du CRI.

"Aucun projet d'investissement en cours n'a été abandonné", s'est félicité M. Mseffer, soulignant que la confiance témoignée par tous ces investisseurs démontre que, si la crise actuelle est bien conjoncturelle, les fondamentaux structurels de la région Marrakech-Safi sont toujours aussi excellents.

Et de poursuivre que si les secteurs du tourisme, de l'artisanat et de la restauration ont souffert le plus, en raison des restrictions des déplacements décrétées par les autorités compétentes pour enrayer la propagation de la pandémie, ainsi que d'autres secteurs fortement liés au tourisme, notamment la culture, l'animation et le transport, "les différents acteurs de notre région ont montré une formidable résilience et agilité face à cette crise inédite, ainsi qu'une solidarité exemplaire", a enchaîné le directeur du CRI-MS.

"Plusieurs secteurs ont fait bien plus que résister à la crise, notamment l'agro-alimentaire, la pêche et la conserverie, l'industrie minière et le textile", s'est-il félicité, notant que certains secteurs ont réussi à faire montre d'une capacité extraordinaire de réinvention et d'innovation, citant dans ce cadre les unités qui se sont intéressées à la production des masques de protection ou des produits d'hygiène.

"A une situation inédite, des solutions inédites", a-t-il rappelé, faisant observer que pour faire face à cette crise exceptionnelle, le Centre Régional d'investissement de Marrakech-Safi "a été contraint de sortir le grand jeu à travers une intervention articulée autour des 3R : Résister, Relancer, Réinventer.

"Sous la présidence du Wali de Région et avec l'implication de tous les acteurs publics et privés opérant au niveau régional, nous avons très rapidement mis en place, dès le mois de mars dernier, des cellules de veille économique puis des comités régionaux de veille économique afin de suivre au plus près l'évolution de la crise et de proposer rapidement les solutions de soutien et de relance", a expliqué M. Mseffer.

C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que le CRI de Marrakech-Safi a lancé, en partenariat avec l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, une étude post-Covid-19 de préservation et de relance de l'économie et de l'investissement dans la région Marrakech Safi, avec un triple objectif : analyser l'impact de la pandémie sur l'économie régionale et identifier les enjeux structurants, réaliser un benchmark à l'international des solutions de relance post- crise, et proposer des solutions de préservation et de relance de l'économie et de l'investissement au niveau de cette partie du territoire national, a-t-il indiqué.

Le CRI a également lancé avec le Centre Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech- Safi un ambitieux programme d'impulsion de l'emploi et de l'investissement dans la région, autour d'itinéraires de voyages, a enchaîné M. Mssefer, estimant que "ces routes, mettant en valeur un patrimoine inestimable et parfois sous exploité, sont autant d'opportunités d'investissement et de création d'emplois stables".

Et de rappeler que tout au long de l'année, le CRI a accompagné des centaines d'entreprises, PME/TPE, entrepreneurs et jeunes porteurs de projets, en leur apportant soutien, accompagnement et conseils, à travers plusieurs programme (Intelaka, Banque Mondiale, GIZ... ).

Pour les perspectives de l'Investissement au niveau de la région Marrakech- Safi au titre de 2021, M. Mseffer se dit "confiant" que l'année prochaine sera celle de "la relance et des challenges".

"Même si la date de sortie de crise est encore incertaine, nous devons collectivement nous projeter le plus rapidement possible dans l'après- Covid", a-t-il insisté avec enthousiasme et une lueur d'espoir.

"La région a démontré cette année son agilité et sa capacité de résilience. Elle saura faire preuve d'adaptation et de réinvention pour profiter des nouvelles opportunités d'investissement qui s'offrent à elle", a assuré ce responsable.

Afin de profiter au maximum de ces opportunités, a-t-il poursuivi, le plan d'action du CRI en 2021 se déclinera en 3 points majeurs : "data, data et data". "En effet, la crise actuelle a montré l'importance de la data, d'une data fiable, transparente, territoriale et mise à jour", a expliqué M. Mseffer.

Dans ce sens, il a annoncé que le CRI de Marrakech-SAfi va bientôt lancer le premier indice régional de compétitivité, qui entrera dans le cadre plus global d'un nouvel observatoire du développement socio-économique.

D'autre part, le CRI lancera les premières bases de nouveaux écosystèmes industriels par la création de clusters thématiques ou sectoriels, là où la région a sa légitimité : l'innovation et la durabilité à Rehamna, les métiers de la mer à Safi, l'industrie créative à Essaouira et l'agro-pharma et cosmétologie à Marrakech, a-t-il fait savoir.

Tout en relevant que le CRI continuera sa mission quotidienne d'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs, notamment, à travers la banque de projets industriels mise en place par le ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Mseffer a mis en relief les efforts de veille, de planification, de promotion et de développement d'une offre territoriale intégrée et attractive, à travers, entre autres, le lancement très prochain de la plateforme Marrakech Invest.

"Pour résumer, c'est le meilleur moment d'investir dans la Région Marrakech Safi", a tenu à affirmer le Directeur général du CRI en guise de conclusion.