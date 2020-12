Marocanité du Sahara - La décision des Etats-Unis illustre le leadership fort de SM le Roi (Associations américaines)

Washington — La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara illustre «le leadership fort » de SM le Roi Mohammed VI, et ouvre la perspective d'une résolution juste et pragmatique à un conflit vieux de plusieurs décennies, selon des associations juives américaines.

«La Fédération sépharade américaine s'est jointe à l'Association Mimouna, nos amis et partenaires dans la préservation et la promotion de l'héritage judéo-marocain, en félicitant le Roi Mohammed VI pour son leadership fort dans la reconnaissance par les États-Unis de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, y compris la souveraineté sur l'ensemble de ses territoires du sud», a déclaré, à la MAP à Washington, , Jason Guberman, directeur exécutif de la Fédération sépharade américaine (ASF).

M. Guberman fait référence au communiqué conjoint sorti avec l'Association Mimouna, l'ONG marocaine qui s'active à la préservation du patrimoine judéo-marocain, à l'issue des décisions annoncées par SM le Roi et le Président américain, Donald Trump concernant la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Ces décisions ont été accueillies avec « un élan de solidarité et de soutien sans limite par la diaspora juive marocaine aux États-Unis et en Israël », a poursuivi le responsable de la Fédération sépharade américaine qui s'active à préserver et promouvoir l'histoire, les traditions et la riche culture mosaïque des communautés du Grand séfarade en tant que partie intégrante de l'expérience juive.

«Les Israéliens d'origine marocaine n'ont jamais oublié leurs racines, leur identité et leur culture. Ils se considèrent comme les fidèles ambassadeurs de la culture marocaine à l'étranger », a-t-il rappelé.

Abondant dans le même sens, le directeur associé du Comité juif américain (AJC), Benjamin Rogers a estimé que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara « ouvre la perspective d'une résolution juste et pragmatique à un conflit vieux de plusieurs décennies ».

La question du Sahara est «au cœur de l'identité marocaine, et AJC espère que cette décision apportera la paix et une plus grande stabilité et coopération au Maghreb », a-t-il indiqué.