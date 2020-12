Congo-Brazzaville: Foire de Noël - deux lieux à explorer du 18 au 20 décembre

A une semaine de Noël, deux foires artisanales s'implantent du 18 au 20 décembre à Brazzaville, précisément au sein du cercle culturel Sony-Labou-Tansi et à l'espace Bali.

Pour pallier en partie l'atmosphère morose qu'inspire la pandémie de covid-19 en cette période de festivités de Nouvel An, deux agences commerciales et de communication ont mis au point deux marchés occasionnels qui regrouperont plusieurs enseignes.

Au sein du cercle culturel Sony-Labou-Tansi, l'initiative regroupera notamment des expositions-ventes des produits made in Congo avec dégustation à l'appui pour quelques-uns, des business meeting, ainsi que des spectacles et jeux pour enfants afin d'égayer les plus petits. « Nous sommes conscients de la crise sanitaire et pour cela nous veillerons aux mesures édictées par le gouvernement durant cette activité », ont annoncé les organisateurs.

Quant à la foire de Noël dénommée « Kreativitas » qui se tiendra également du 18 au 20 décembre au restaurant Bali, elle est une exposition-vente qui a pour but de valoriser les jeunes créateurs congolais, qu'ils soient connus ou pas. L'événement rassemblera à la fois les designers, boutiques de prêts-à-porter et d'accessoires, créateurs de produits capillaires et cosmétiques.

Pour les entrepreneurs locaux, c'est une belle occasion de rencontrer une large gamme de clients et de présenter leurs œuvres. Du côté des visiteurs, ces foires leur permettront notamment de se procurer des cadeaux uniques et inoubliables à offrir en cette période spéciale.