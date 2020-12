Congo-Brazzaville: Festivités de fin d'année - Quand la célébration rime avec le cinéma

2020 restera une année particulière avec la propagation dans le monde du coronavirus. Bien que cette pandémie ait mis à mal la vie d'antan, elle n'empêche pas totalement à l'humanité de célébrer les festivités de fin d'années. A domicile, dans un camp de séjour ou une résidence occasionnelle, voici quelques films à voir ou revoir pour se plonger dans la magie et le charme des réjouissances du nouvel an.

« Un Noël de folie » de Joe Roth

Ce film est une comédie hilarante sortie en 2004 aux Etats-Unis. Lassés des aspects commerciaux de noël et contrariés par l'idée de passer cette période sans leur fille, Luther Krank et sa femme Nora décident de zapper pour la première fois cette fête, en renonçant aux cadeaux, décorations, repas familiaux, retrouvailles... et de s'offrir à la place une croisière à deux. Malheureusement, cela pose un problème au voisinage car, si la maison des Krank n'est pas décorée, le quartier ne gagnera jamais le concours de décoration de Noël. Entre les Krank et leurs voisins, la guerre est déclarée ! Avec Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd et Julie Gonzalo, c'est bien parti pour rire pendant environ 1h39 min.

« Opération christmas drop » de Martin Wood

À la veille de la célébration de Noël, une assistante parlementaire est envoyée sous les tropiques pour préparer la fermeture d'une base aérienne. Tandis qu'elle accomplit sa mission, elle succombe au charme de la vie autour de la base et réalise que fermer cet endroit serait une grave erreur. D'une durée d'environ 1h 35min, le film met un point d'honneur sur l'esprit altruiste que soufflent les fêtes de fin d'année. Un moment où le principal, ce n'est pas uniquement de penser à soi, mais également à l'autre. Un long-métrage intéressant à regarder en famille.

« Holiday rush » de Leslie Small

Si la période des festivités de fin d'années a souvent été perçue comme un moment de toutes les possibilités et des réalisations inattendues, il s'avère qu'elle peut aussi se montrer désagréable. Et c'est bel et bien ce que nous fait comprendre le scénario du film « Holiday rush » coécrit par Sean Dwyer et Greg Cope White, réalisé par Leslie Small.

Un animateur de radio New-yorkais est toujours aux petits soins avec ses enfants depuis qu'ils ont perdu leur mère. Lorsque ce père célibataire perd son job juste avant Noël, il doit repenser le sens du mot joie et le faire comprendre à ses quatre enfants qu'il a trop gâtés. Quand Noël n'a pas un air de fête, rester unis et heureux malgré tout est un vrai joyau. C'est d'ailleurs ce qu'apprendra à faire la famille Williams.