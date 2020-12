Congo-Brazzaville: Fête de fin d'année - Le Père Noël à la maison avant 20 heures !

Le sapin a les boules, l'état d'urgence sanitaire est reconduit, la mère Michelle a perdu son chat, E2C broie du noir, le Père Noël au chômage partiel. Rien ne va plus, mais quand la santé va, tout va !

Allez, rafraichissons notre mémoire. Dans le black out, E2C ayant réussi l'exploit le 31 décembre sur les coups de minuit de tourner la page 2019 le 31 décembre sur les coups de minuit en nous privant de courant, on s'était tous malgré tout souhaité une bonne année 2020, on y croyait, on se l'était presque promis. De la haute sphère du gouvernement de notre République jusqu'à l'enfant des rues, chacun aura hélas dégusté cette année-là à contrecœur. Et on se demande encore à quel pangolin jeter la pierre ! Mars dernier, nous y sommes : d'abord confinés à demeure et délivrés quelques mois plus tard sous le couvre-feu et gestes barrières.

« Faites vos jeux, rien ne va plus » comme dirait un croupier à la roulette. Impossibilité de miser, ne serait-ce qu'un billet de mille, sur nos plus belles résolutions de l'année 2020 et d'un premier trimestre insouciant, celui d'une vie d'avant. Rien ne va plus : ni l'économie, ni le sport, ni la culture, ni la police, ni la mère Michelle qui a perdu son chat. Ni le monde attaqué de tous les côtés par le coronavirus !

Et voilà, après cette année que chacun qualifie de M...E et pour laquelle il est difficile de trouver d'autres mots, qu'il nous faut trouver un sapin de fortune, quelques pièces d'or qui ne seront qu'en chocolat et d'espérer que le Père Noël remplisse sa hotte de quelques bonnes nouvelles. Sous le couvre-feu de rigueur, Brazzaville et Pointe-Noire priaient conjointement pour cela dans l'attente du Conseil des ministres du mercredi 15 décembre. Les prières brazzavilloises et ponténégrines ne seront pas montées jusqu'au ciel et on ne sait pas encore si le Père Noël en est tombé de son traineau.

Car il faut s'y résoudre, lui, son traineau et ses rennes rejoindront leur maison dès 20 heures comme l'ensemble de la population de Brazza la Verte qui y perdra un peu de sa couleur et Ponton la Belle, y perdant un peu de sa beauté, en ces circonstances si particulières pour des fêtes de fin d'année. En effet donc, le Conseil des ministres, notant une recrudescence de cette triste pandémie, a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 20 jours à compter du 17 décembre. Le couvre-feu s'imposant dès 20 heures les jours fériés, la grande messe de minuit n'aura pas lieu à l'heure dite. Que Dieu nous pardonne.

La tradition de Noël sera donc bouleversée. Quant au nouvel An, si l'on ne sait pas si on passera de 2020 à 2021 dans le noir, on sait d'ores et déjà en revanche que l'on franchira ce saut une nouvelle année à la maison. Quoiqu'il advienne, la sagesse que nous enseigne la philosophie nous conduira à nous souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année en préservant notre santé et en se rappelant l'adage qui dit que lorsque la santé va, tout va. Là est l'essentiel. Et souvenez vous : Luttons ensemble contre le coronavirus !