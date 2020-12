Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons de Noël - « Petit Papa Noël » d'Henri Martinet

La chanson « Petit Papa Noël » a soixante-seize ans cette année. Pourtant, son impact est toujours considérable dans les cœurs des enfants. Ses créateurs et son premier interprète ont disparu, mais l'œuvre reste encore en vie. À l'approche de la célébration de Noël, elle se fait entendre partout.

Ce titre a été écrit par le pianiste Henri Martinet en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Portée par la voix de Xavier Lemercier, cette aubade ne récolta aucun succès lors de sa prestation au théâtre marseillais de l'Odéon cette année-là. Deux ans après, le chanteur et acteur Tino Rosi doit interpréter, en français, un négro spiritual avec des chanteurs noirs américains de la ville de New York, dans le film « Destins » de Richard Pottier.

Mais ces New-yorkais vont faire défection. Tino Rosi va alors demander une version française d'une chanson de Noël. Ainsi, son manager, Emile Audiffred, va lui proposer d'écouter la chanson d'Henry Martinet. Audiffred verra par la suite le parolier Raymond Vincy qui apportera une nouvelle touche à ce morceau. Le refrain est un emprunt d'un chant liturgique russe du 19e siècle : « Tiebe Paiom », une œuvre de Dmitro Bortnianski. C'est sur cette version revisitée que Tino Rosi posera sa voix. À la sortie du film, c'est la déflagration.

L'enregistrement d'origine de cette chanson est en format 78 tours et en mono. La direction de l'orchestre est assurée par Raymond Le grand. Avec le triomphe de la chanson, apparaitra le format 45 tours, des millions d'exemplaires vendus. En 1974, Tino Rosi signe chez Pathé-Marconi un album spécial Noël intitulé « c'est la belle nuit de Noël ». Dans ce disque microsillon 33 tours, l'enregistrement d'origine de « Petit Papa Noël » sera transféré électroniquement en stéréo. Ce 30 cm, référencé 2C 062.15.640 comprend 14 titres. Sur la pochette du disque, Tino Rosi incarne le Père Noël dans son traditionnel costume rouge, une photo prise par Gérard Neuvecelle.

« Petit Papa Noël » est une requête d'un enfant au Père Noël : « Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers n'oublie pas mon petit soulier ». Ce refrain est chanté en chœur chaque année à l'approche de Noël par plusieurs familles. Au fil des ans, la chanson a connu différentes interprétations par le biais des artistes et groupes comme : Dalida (1960), Mireille Mathieu (1968), Nana Mouskouri (1970), Claude François (1977), Céline Dion (1981), Boney M (1986), Enrico Maccias (1993), La Compagnie Créole (1996), Roch Voisine (2000), Mary J Blige et Coumba Gawolo (2013), etc.

Henry Martinet et Raymond Vincy sont deux artistes importants dans l'écosystème musical français des années 1930. Le premier est un compositeur et chef d'orchestre français né le 4 avril 1909, mort le 26 novembre 1985. Le second est un parolier français d'origine arménienne, né le 23 février 1904 et mort le 26 mai 1968.