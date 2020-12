Congo-Brazzaville: Bon plan - Chekina Moras, la bloggeuse, offre des réductions à Noël

Sur la toile, les adresses qui recensent les bons plans des boutiques en ligne pullulent. Mais difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Chékina propose des codes promos grâce à ses collaborations avec différentes boutiques d'habillement et instituts de beauté.

La jeune bloggeuse est au service de plus de six mille abonnés. Son but : permettre à ces derniers de piocher de bonnes idées pour harmoniser leur style, de trouver de bons coins pour des moments en famille et entre amis, mais aussi des boutiques pour acheter de beaux vêtements et produits de beauté, avec des réductions à la clé. « Depuis que je me suis lancée, différentes boutiques d'habillement, instituts de beauté et restaurants font appel à moi pour mettre en avant leurs produits. Avant de parler d'un produit à ma communauté, je le teste d'abord. Grâce à mes collaborations, mes abonnés bénéficient des réductions pendant leurs achats », a déclaré la bloggeuse.

À la base, Chekina était une danseuse. En 2017, elle publiait en toute simplicité ses chorégraphies, avant que l'envie de partager ses bons plans, ses looks, mais surtout son univers de jeune maman prenne le dessus. « En 2017, mon contenu Instagram était pricipalemnt orienté sur la danse. Quelques années plus tard, tout a basculé, j'ai eu un enfant et j'ai décidé d'enrichir mon flux. Et cela a marché, la façon dont les gens me reconnaissent et apprécient ce que je fais m'a conforté dans cet élan », a-t-elle lancé, en évoquant son parcours.

L'arrivée du numérique et l'émergence des réseaux sociaux ont modifié l'expérience d'achat des consommateurs. Ce qui a créé de nouveaux besoins et de nouvelles professions. Le métier de bloggeuse ou bloggeur est une des résultantes de cette avancée.

L'influence digitale prend aujourd'hui le relais parmi les nombreux leviers de communication. Internet a permis à de nombreuses personnes de gagner en influence et d'être suivies en retour, par des milliers voir des millions de fans. « Pour moi, les réseaux sociaux sont une aubaine. C'est un des moyens qui facilitent les échanges. Pendant le confinement, j'ai beaucoup misé sur l'application TikTok. Grâce aux réseaux sociaux, certaines personnes arrivent à gagner leur vie », a-t-elle ajouté.

A Brazzaville, les difficultés liées aux coûts d'Internet pèsent sur l'expansion des nouveaux métiers. Les bloggeuses congolaises présentent sur la toile sont pour la plupart de la diaspora. Le pari de Chékina est de mener à bien sa plateforme en attendant l'amélioration des offres dans ce secteur. « Ce n'est pas facile surtout en cette période, où nous faisons face à une pandémie qui bouscule le cours de nos vies. Malgré tout, il faut remonter la pente, en s'évertuant à être le meilleur dans ce que nous faisons », a signifié la bloggeuse.

Du lifestyle à la beauté en passant par la mode, Chekina s'essaie à tout. Pour 2021, la jeune femme rêve d'attirer plus de partenaires et d'abonnés au Congo et ailleurs. Elle bâtit au jour le jour sa renommée digitale, en se focalisant sur son potentiel. « Pour se lancer dans ce domaine, il faut créer son propre style, ne pas faire du copier-coller et surtout bien faire les choses », a-t-elle conclu.