Congo-Brazzaville: Noël - Nos idées cadeaux

La période des fêtes reste très chargée et mouvementée. Bien que cette année soit différente avec la pandémie de covid-19 qui continue de sévir dans le monde, certaines choses ne changeront jamais comme trouver un présent pour son entourage. Dilemme de taille pour certains.

Trouver un cadeau afin de faire plaisir à un proche s'avère être une tâche ardue. Elle devient encore plus pénible selon la personne que l'on veut choyer. Voici une petite liste qui devrait vous donner des idées cadeaux.

Cadeaux healthy

Balance écologique : Très économique, ce présent de Noël est idéal pour les adeptes des régimes. La balance écologique vous permet de suivre l'évolution de votre ligne ainsi que votre indice de masse corporelle.

Tétine-thermomètre géolocalisable : Accessoire de sécurité pour les bébés, la tétine-thermomètre géolocalisable serait l'idéal. Ayant droit à un suivi régulier et étant vulnérable face aux maladies, cette nouvelle tétine permet de surveiller la température de l'enfant en vue de contrôler l'Etat de santé du bébé. Armée d'un capteur de géolocalisation, elle émet un signal sonore activé via votre smartphone en cas de perte.

Le bon massage

S'il est un cadeau « santé » qui fait plaisir à tous les coups, c'est bien le massage. Imaginez un peu, vous accordez à la personne à qui vous l'offrez une parenthèse enchantée. Objectif, ne penser à rien, si ce n'est à soi ! Un passage en institut pour un massage du dos, du visage ou encore des jambes... fera certainement plaisir et du bien. Aussi, un contenant de produits cosmétique pour les femmes adeptes de make-up

Les cadeaux dégustation

Très pratique, ce genre de cadeaux fait sensation plus particulièrement aux personnes qui vous sont chères. L'idée d'offrir un cadeau dégustation reste dans l'originalité et se présente généralement sous forme de coffret contenant toutes sortes des délices à savourer, notamment des coffret chocolats, un panier de fruits, biscuits, etc. C'est en quelque sorte une expédition culinaire que vous offrez un proche. Cette dégustation est aussi un moyen de vous rapprocher des siens tout en passant un bon moment en famille surtout en cette période de la Nativité du christ.

Pour les enfants, la découverte de nouvelles saveurs est un exercice parfait pour se distraire, s'amuser et étudier car l'idée ici c'est de déguster tout en disant ce que l'on pense. En gros c'est un vrai exercice culinaire.

L'heure des thés : Antioxydant, antistress, il est bon pour le cœur, le cerveau. Vous trouverez de nombreux coffrets dans le commerce. A ce jour, des firmes congolaises en proposent. On y trouve de nombreuses variétés de thés, à savoir thé vert, blanc, thé aux fruits rouges, thé noir ainsi que des thés à base de fruits locaux (gingembre, bulukutu, citronelle, bissap). Ces instants sont des moments uniques et significatifs. La personnalisation du coffret cadeau de dégustation est également possible. Il suffit de choisir un contenant et de le remplir à volonté.

Pourquoi pas un cours de cuisine

Le succès des émissions culinaires à la télévision témoigne d'un véritable engouement du grand public pour la grande cuisine. Et si vous offriez un petit séjour derrière les fourneaux ? A Brazzaville, bon nombre de centre de formation se sont lancés dans les cours, histoire de faire découvrir des recettes d'ici et d'ailleurs sous un nouveau jour. Vous y trouverez certainement un qui saura vous satisfaire. Plus qu'un cadeau, un cours de cuisine est aussi un moment de convivialité qui marque les esprits. Noël est une période idéale pour donner aux autres. Alors n'hésitez pas à offrir des cadeaux qui font plaisir et qui font du bien.