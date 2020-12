Congo-Brazzaville: Ligue des champions UEFA - Des captivantes confrontations entre joueurs africains en huitièmes de finale

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne, le 14 décembre, plusieurs joueurs africains évoluant en Europe vont s'affronter à travers leur club.

De la Ligue française jusqu'au Bundesliga allemand, en passant par la première League anglaise et la série A italienne, les Africains font bien la fierté de leurs pays respectifs. Leurs talents seront à nouveau scrutés avec attention, à partir du 16 février 2021, lors des huitièmes des finales de la Ligue des champions.

Le Chelsea FC du marocain d'Hakim Ziyech, actuellement blessé, et du gardien de but sénégalais Edouard Mendy affrontera l'Atletico Madrid du Centrafricain Geoffrey Kondogbia. Ryad Mahrez sera face à son compatriote et coéquipier en sélection Ramy Benebaini dans le match Manchester City-Borussia Mönchengladbach.

Ce match reste l'un des grands derbys de ces huitièmes des finales qui mettra aux prises ces deux Algériens qui se connaissent très bien. Ramy sera appuyé par la multiplicité des joueurs africains évoluant à Borussia Mönchengladbach comme le footballeur international guinéen Ibrahima Traoré, le natif de Yaoundé Breel-Donald Embolo, le Suisse d'origine congolaise (RDC), Denis Zakaria, et bien d'autres.

Une autre rencontre intéressante dans cette étape de la Ligue des champions, celle qui opposera Liverpool de Mohamed Salah (Egypte), Sadio Mané (Sénégal), Naby Keita (Guinée), et Joël Matip (Cameroun) à Leipzig du Malien Amadou Haidaira. Le célèbre malien Moussa Marega et les autres Africains du FC Porto se mesureront à la Juventus de Cristiano Ronaldo, alors que le FC Séville des Marocains Yassine Bounou et El Nesyri jouera contre le club allemand de Borussia Dortmund.

Lematch qui opposera le Lazio Rome au Bayern de Munich permettra au Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting et à l'allemand d'origine ivoirienne, Serge Gnabry, de briller. L'oppposition entre le FC Barcelone et le Paris-Saint-Germain est un derby qui donnera la possibilité au Sénégalais Idrissa Gueye de mettre en avant son savoir-faire footballistique. L'un des huit confrontations de cette Ligue des champions qui retiendra, sans nul doute, l'attention des amoureux du ballon rond reste celle qui oppose Atalanta Bergame de l'Ivoirien Amad Diallo au championnat d'Espagne en titre, le Réal de Madrid. Notons que Les matches aller vont se disputer les 16, 17 , 23 et 24 février. Les manches retour étant prévues pour les 9,10, 16 et 17 mars 2021.

Le tirage complet :

Borussia M'Gladbach/Manchester City.

Lazio Rome/Bayern Munich.

Atlético de Madrid/Chelsea.

RB Leipzig/Liverpool.

FC Porto/Juventus.

FC Barcelone/PSG.

FC Séville/Dortmund.

Atalanta/Real Madrid.