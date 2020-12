Congo-Brazzaville: Spectacle - Deux clowns dans la ville !

Certes l'année 2020 aura été difficile mais vous allez en rire et vos enfants les premiers. Pour cela, rien de plus simple, il suffit à Pointe-Noire de prendre rendez-vous avec Fofo et Zonga ! Ils n'arrêtent pas de faire les clowns !

Noël est en approche pour redonner de la fraîcheur au regard de notre propre enfance. C'est une parenthèse du quotidien où chacun cherche son éclat de joie. On voyage sur le traîneau de nos envies, comme poussés par mille rennes, à se faufiler tantôt entre rayons de magasins, arts de la table, grand-messes ou vers un autre ailleurs. Dans l'empressement de cet autre ailleurs, il y a toujours cette voix qui nous dit : « Les enfants d'abord !» Noël est leur moment sacré. A l'heure de nos folies douces, on se pose la question de savoir comment émerveiller leurs yeux. Et pour quels spectacles ? S'il existe, par exemple, bel et bien des spectacles de clowns en République du Congo, la plupart, si ce n'est tous, sont à destination hélas des adultes et plus ou moins drôles avouons-le. Mais c'est sans compter Théâtre à la Carte dont la réputation de ses spectacles est frappée du sceau d'une qualité jamais remise en question, qu'il s'agisse notamment de pièces de théâtre pour enfants, de spectacles de marionnettes ou... de spectacles de clowns !

Cette idée là est née à Pointe-Noire il y a trois années, à l'initiative d'Alexandra Guénin, fondatrice de Théâtre à la carte, qui confie : « Lors de certaines répétitions de théâtre, j'avais des comédiens qui, lors des moments de pause en répétition, tombaient dans l'exagération comique de leurs rôles, ça partait carrément en vrille et dans de grands éclats de rires. Des moments si drôles que m'est venue l'inspiration de faire un spectacle de clowns pour enfants ». Costumes colorés et accessoires, écriture de sketches, musiques sorties des films muets de Charlie Chaplin, et youp la boum, voilà que la magie du cirque s'opère ! Les clowns ratissent la ville océane, ici dans une kermesse d'école, là à la Cité des arts, un peu plus loin au Club pétrolier ENI, ou encore chez des particuliers pour fêter des anniversaires. Le rire est en promenade et les deux clowns, Zonga et Fofo, avec. Ils étaient il y a peu à l'Espace Baning'Art à Brazzaville, ils seront ce samedi au parc d'attractions Sofia Beach !

Débarrassé de leurs nez rouges, « Fofo » devient Hardy Moungondo, « Zonga » devient Orlande Zola, comédiens clownesques mais aussi danseurs, Tony Mbal échangeant quant à lui sa rituelle tenue de marionnettiste pour une panoplie de régisseur. Alexandra Guénin, créatrice du spectacle ajoute : « Au-delà du spectacle existe une interaction avec les enfants à qui l'on distribue des ballons, c'est une sorte de communion nourrie de jeux, de bulles géantes... Après la représentation, les clowns ont quartier libre plus d'une heure durant pour s'éclater avec les jeunes spectateurs et c'est toujours des moments d'une étonnante complicité ». Alors, si on riait enfin un peu en cette fin d'année ?