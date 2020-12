Congo-Brazzaville: Société - Joyse et le cœur sur la main

Orphelins ou vulnérables, abandonnés ou trouvés, les enfants d'AVEO MONDE ont fêté Noël avant l'heure à l'initiative de Joyse Kinzonzi et de l'association Lamuka.

Elle s'appelle Joyse. Trois enfants mis au monde. Mais elle pourrait en avoir mille. Un millier uni en un seul battement de cœur. Car son cœur a toujours battu pour les enfants, ses trois garçons bien sûr, et les enfants des autres, ceux là en détresse et plus démunis. Un seul battement de cœur et qui bat généreusement en ce milieu de décembre pour les enfants de Pointe-Noire et, plus particulièrement, pour les enfants de personne, pourrait-on presque écrire. Joyse a déjà le charme de la quarantaine, celle qu'elle n'atteindra que dans deux ans, mais c'est sans doute parce qu'elle aime foncer, toujours emportée par l'élan du cœur. Hier dans l'ombre et anonyme à offrir, aujourd'hui à la lumière. « Pour montrer le chemin », dit-elle.

Entrepreneure et co-fondatrice de la marque de prêt-à-porter Emotions, Joyse Kinzonzi tend aujourd'hui la main aux orphelins. Et d'autres mains de la suivre, de se tendre vers l'enfance vulnérable et orpheline pour l'accompagner, la guider, la soutenir. L'émerveiller aussi en cette approche de fêtes de Noël : « Il est coutume de dire que l'on ne peut pas aider tout le monde mais que tout le monde peut aider. Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, il est de notre responsabilité morale de venir en aide aux plus démunis. A l'approche des fêtes, et pour les orphelins, j'ai souhaité poser ma pierre à l'édifice comme on pose un cadeau au pied du sapin. Ces enfants orphelins, nous nous devons de les sortir de l'invisibilité sociale, les construire et les entourer d'amour pour en faire les adultes solides de demain », précise la styliste à l'initiative de cette œuvre caritative pour laquelle le parc d'attractions Sofia Beach a ouvert gracieusement ses portes le samedi 12 décembre.

Plus d'une vingtaine d'enfants de l'orphelinat AVEO MONDE, situé au quartier Makayabou de Pointe-Noire, a donc été conviée à partager jeux, cadeaux, goûter et spectacles dans une sorte de magie de Noël avant l'heure. Joyse, elle même marraine de deux enfants de l'orphelinat, a initié ce projet en collaboration avec l'association Lamuka, engagée dans le parrainage scolaire en faveur des enfants démunis. Et Joyse de s'enthousiasmer : « Penser un événement est une chose, le voir se réaliser en est une autre. Sur les conseils d'une amie, j'ai lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. J'ai réellement été surprise de son impact et de la générosité des donateurs. En une seule semaine, nous avons pu réunir bien plus que ce nous pensions pouvoir obtenir. Les dons ont continué d'affluer et nous allons pouvoir faire bénéficier le surplus à un autre orphelinat. Le monde est plus solidaire qu'on peut le croire et je remercie de tout cœur tous ces donateurs qui ont grossi nos rangs, jour après jour, ce 12 décembre aura été magique pour ces enfants orphelins ».

Ce jour là, ces enfants ont été ceux d'une grande et belle famille, celle réunissant Sofia Beach, Les Décos de Nawal, Bakento, La Citronnelle, Allo Food, Molato, Reine Esther, Association ADN, Otouh Collection, Okasama Bamboo, Saboni, Nyasoue, Doless, La Schekina, Emotions, Pharmalife, Lab Design, tous ayant contribué à allumer des lumières dans les yeux des enfants et accrocher des sourires à leurs bouches comme on accroche des guirlandes.