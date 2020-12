Congo-Brazzaville: Célébration - Des astuces pour mieux fêter Noël en famille

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se retrouver en famille et de passer de bons moments ensemble. C'est aussi la période de l'année au cours de laquelle la fatigue, le stress et les inquiétudes, engendrés par les contraintes budgétaires, viennent s'ajouter dans la plupart des couples qui envisagent de multiplier des efforts, afin que les fêtes deviennent une réelle source de joie pour chaque membre de la famille. Voici quelques astuces qui feront des fêtes de fin d'année des moments merveilleux et magiques.

Respecter le budget

Les fêtes de fin d'année supposent un lot de dépenses. Et très souvent on oublie de surveiller son budget. Afin d'éviter le stress et tout ce qui va avec, l'idéal c'est de prévoir un budget affecté à cette occasion pour ne pas se retrouver dans la galère en janvier et à gérer les dettes. On peut donc établir son budget à l'avance dès le début du mois de novembre pour éviter plus de dépenses que prévu. Economisez aussi en impliquant les enfants et mettre à la disposition de la famille une tirelire pour cette période. C'est aussi une façon amusante d'apprendre à vos petits l'habitude de bien gérer leur argent et de faire des économies. Cette astuce permet de ne pas aller au-delà de son budget avant même que les fêtes n'arrivent ou qu'elles ne finissent.

Noël, un moment de joie et de planning

Le 25 décembre est une fête familiale ou les enfants sont rois. Alors pour fêter dignement la naissance de Jésus, vous pouvez commencer par déterminer un jour dans la semaine où vous et toute votre famille serez totalement disponibles. Décorez la maison à l'extérieur tout comme à l'intérieur, décorer le sapin avec des guirlandes, boules de Noël, nœud de Carla, Etoile de Noël, bougies, installer une crèche de Noël (pour les chrétiens) ... afin que les festivités soient en couleur. Mettez vos enfants, les plus âgés, à contribution pour que cette fête ne soit pas seulement un moment de retrouvailles mais également de partage et d'apprentissage. Pour les plus petits, installez-les dans une chambre où ils pourront jouer autant que possible sans qu'ils ne vous gênent. Vous pouvez également leur préparer une petite table où ils trouveront des choses qu'ils aiment manger, des programmes télé qu'ils pourront regarder, des jeux de sociétés selon leurs âges ...

Répartir les tâches

Pour éviter le pic de fatigue, le mieux est de commencer les courses plus tôt et ne pas attendre la veille de la fête pour aller sillonner les marchés dans l'espoir de trouver des vêtements de qualité ou du bon poisson frais a un prix abordable. Le repas est bien souvent source de stress et d'épuisement pour ceux qui reçoivent les invités. Donc pour que la pénibilité soit allégée, il faut répartir les tâches. Donnez le meilleur de vous car la réussite de votre repas de Noël dépend en grande partie de l'aide que vous recevrez de votre entourage : avoir une belle table joliment garnie des plats agréables pour partager la joie d'être ensemble.

Partager du bonheur et offrir des cadeaux

Noël est clairement la période des cadeaux. Il n'est pourtant pas toujours nécessaire de vous ruiner. Vous avez certainement profité de toute l'année pour noter ce dont vos proches ont le plus besoin. Ainsi, préparez vos cadeaux le plus tôt possible. Soyez original dans vos choix car le cadeau peut être quelque chose d'utile au quotidien. Pour que le bonheur soit au rendez-vous, l'effet surprise doit être de mise. L'idéal serait donc d'échanger les cadeaux avec la personne visée. Et bien sûr, pour terminer les retrouvailles en beauté, créez un espace ludique où vous pourriez immortaliser cet instant via musiques, danses, selfies, récit de contes de Noël...