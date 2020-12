Egypte: Mohamed Abdel Monsef - L'Egyptien égale le record Totti et Maldini

Le gardien de but égyptien Mohamed Abdel Monsef dispute sa vingt-cinquième saison consécutive dans l'élite égyptienne et vient d'égaler le record des légendes italiennes Paolo Maldini et Francesco Totti.

Tel un pharaon, valeureux protecteur des frontières et en l'occurrence de la ligne de but, Mohamed Abdel Monsef est une figure incontournable du football égyptien. Vainqueur par ailleurs de la Coupe d'Afrique des nations, le natif du Caire a toujours évolué au pays du Sphinx de Gizeh. En disputant sa vingt-cinquième saison de rang dans l'élite de son pays, le joueur de 43 ans vient de faire mieux que Ryan Giggs (24 saisons en Premier League) et d'égaler les Italiens Paolo Maldini et Francesco Totti.

« Si je joue encore la saison prochaine, je dépasserai Totti et Maldini, a dit Abdel Monsef à MBC Masr. Il y a aussi un gardien argentin qui a joué 26 saisons, je peux faire aussi bien... Je dispute ma vingt-cinquième saison consécutive ici, Hossam Hassan en a joué 22 et Essam El-Hadary 21. On peut faire aussi en restant sur le banc, mais en jouant tous les ans, c'est quelque chose de grand. Les coachs étrangers ne font pas de sentiment, donc à moins d'être parfaitement préparé, tu n'entres pas dans leurs choix et tu ne peux pas durer aussi longtemps au plus haut niveau. »

L'Égypte est un pays où les gardiens vieillissent bien. Essam El-Hadary n'est pas le seul quadragénaire à garder les buts d'un club de la 1ère division locale. Il y a aussi Mohamed Abdel Monsef, le portier du Wadi Degla FC, qui a prolongé son contrat avec le club du Caire le 16 juin dernier. Comme son aîné, Monsef a été le gardien des Pharaons, avec qui il a remporté les Coupes d'Afrique des Nations 2006 et 2008.