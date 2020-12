Maroc: Grande manifestation à Barcelone pour soutenir la décision américaine

De nombreux acteurs des droits de l'Homme et politiques, des représentants d'associations marocaines et d'organisations de la société civile s'activant dans la région de Catalogne ont organisé, mercredi, une manifestation à Barcelone afin d'exprimer le soutien total des Marocains d'Espagne aux efforts déployés par le Maroc pour défendre la question du Sahara marocain et de saluer la reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine et entière souveraineté marocaine sur son Sahara.

Brandissant le drapeau national et les portraits de SM le Roi Mohammed VI, les participants à cette manifestation imposante, à laquelle ont assisté de nombreux membres de la communauté marocaine résidant dans cette région, ont salué les efforts déployés par le Maroc sous la sage conduite du Souverain pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, qui a abouti à la reconnaissance historique du pays le plus puissant au monde de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et son affirmation de la pertinence de la proposition d'autonomie comme seule solution au différend artificiel autour du Sahara.

Les participants à cette manifestation ont salué hautement les victoires successives de la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée de SM le Roi, dont la dernière a été la reconnaissance par Washington de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, considérant que cette reconnaissance a marqué un tournant important et décisif pour la cause nationale.

A cette occasion, ils ont mis en exergue l'efficacité de la diplomatie marocaine et son travail acharné, qui a conduit de nombreux pays arabes et africains à ouvrir des consulats et des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud, en particulier dans les villes de Laâyoune et Dakhla, dans une initiative qui exprime véritablement leur total soutien à la marocanité du Sahara.

A cet égard, ils ont lancé un appel à toutes les composantes de la société civile, aux organisations, aux partis politiques et aux médias en Catalogne, en Espagne et en Europe afin de soutenir la sécurité, le progrès et la prospérité du Sahara marocain dans le cadre politique proposé par le Maroc consistant en le projet d'autonomie, tout en condamnant les actes provocateurs du Polisario visant à déstabiliser la région.

Les participants ont également appelé à la nécessité d'œuvrer pour encourager, renforcer et soutenir les relations distinguées entre les peuples marocain et espagnol, et s'engager dans des efforts pour défendre une solution pacifique à la question du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine, seule solution possible, durable et viable qui accorde une large autonomie aux provinces du Sud.