Maroc: Le CCM détruit une grande quantité de CD et de DVD piratés

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a procédé, jeudi à Rabat, à la destruction d'une grande quantité de CD et DVD saisis, contenant des œuvres cinématographiques et audiovisuelles piratées pour la période comprise entre 2000 et 2005.

Cette opération, menée conformément aux procédures administratives en vigueur, s'inscrit dans le cadre des compétences dévolues au CCM en vertu des textes législatifs et réglementaires, particulièrement ceux liés à la lutte contre le piratage et la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Ainsi, près de 1.264.020 disques audiovisuels (CD-ROM), 17.580 DVD, 74.360 bandes vidéo VHS et 76 films cassettes de type 35 mm ont été détruits, en plus de 15 ordinateurs, 10 graveurs pour copier les œuvres cinématographiques et audiovisuelles et 35 imprimantes. Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division administrative et financière du CCM Hassan El Mouttaqi a expliqué que l'opération consiste à détruire notamment des quantités de CD, DVD et bandes vidéos, saisies dans le cadre de l'action anti-piratage supervisée par le CCM en collaboration avec les autorités locales.

Cette opération s'est déroulée dans le respect des normes environnementales, sous la supervision directe de la commission compétente mise en place sur décision du directeur du CCM, et composée des représentants des services concernés. Étaient notamment présents le président de la Chambre marocaine des distributeurs de films et programmes audiovisuels et le président de la Chambre marocaine de la production audiovisuelle.

Jeremy Bulloch

L'acteur britannique Jeremy Bulloch, qui incarnait le célèbre chasseur de primes Boba Fett dans les films "Star Wars", est mort à l'âge de 75 ans. Il est décédé jeudi à l'hôpital de Tooting, dans le sud de Londres, "après des complications de sa santé, notamment plusieurs années avec la maladie de Parkinson", selon son site web.

"Jeremy a eu une vie longue et heureuse en tant qu'acteur et était surtout connu pour ses rôles dans les films Summer Holiday, Star Wars et James Bond", est-il précisé. Né à Market Harborough, dans le Leicestershire, Bulloch est apparu dans plusieurs émissions de télévision dans les années 1970 et 1980, dont "Doctor Who" et "Robin of Sherwood", et a eu des seconds rôles dans trois James Bond. Mais il est surtout connu pour son rôle de Boba Fett, personnage favori des fans, dans "L'Empire contre-attaque" et "Le retour du Jedi".

Des partenaires de "Star Wars" lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Jeremy Bulloch était la quintessence du gentleman anglais", a déclaré Mark Hamill, qui jouait Luke Skywalker, sur Twitter. Billy Dee Williams, qui interprétait Lando Calrissian, a tweeté : "Aujourd'hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie... RIP Jeremy Bulloch."