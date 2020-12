Togo: Et le gouvernement assèna le coup fatal aux Togolais !

Qui finalement du gouvernement ou des auteurs de rumeurs fait dans le fake news ? C'est la grande interrogation. Mais tout laisse constater finalement qu'après avoir dénoncé au travers d'un communiqué l'information selon laquelle il y aura Couvre-feu au Togo lors des semaines des fêtes de fin d'année, le gouvernement togolais revient par un communiqué en date de ce Vendredi 18 Décembre 2020, annoncer un Couvre-feu selon la zone où on se trouve, du 20 Décembre 2020 au 03 Janvier 2021 et ceci de 22 h à 5 h du matin.

Voici ce que dit le communiqué :

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT

Lomé, Vendredi 18 Décembre 2020 -

Afin de limiter les risques de propagation de la pandémie au nouveau coronavirus, la COVID-19, en cette fin d'année, le Gouvernement, après avis du Conseil scientifique et suite aux concertations avec les différents acteurs (leaders religieux, élus locaux, préfets, patronat, syndicats des tenanciers de bars et restaurants, etc.), décide des mesures suivantes :

1- Instauration d'un couvre-feu selon les modalités ci-après :

- Zone du Grand Lomé :

I. du 20 décembre 2020 au 03 janvier 2021, de 22 heures à 05 heures,

II. les 24 et 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, de 23 heures à 05 heures ;

- Pour le reste du territoire national, les 24 25 et 31 décembre 2020, et le 1er janvier 2021, de 23 heures à 05 heures ;

2- Interdiction de la consommation sur place dans tous les bars sur toute l'étendue du territoire national, y compris les bars traditionnels, du 20 décembre 2020 au 03 janvier 2021. A titre de rappel, les night-clubs, les dancings restent strictement fermés.

3- Interdiction de rassemblements de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national ;

4- Interdiction des évènements culturels et commerciaux (spectacles, campagnes publicitaires, etc.) et des célébrations (mariage, baptême, etc.), du 20 décembre 2020 au 03 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national.

- La quinzaine commerciale est cependant autorisée sous un format réduit, dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu ;

5- Interdiction de la célébration de culte sauf un jour par semaine (vendredi pour les musulmans et dimanche pour les chrétiens) sur toute l'étendue du territoire du 20 décembre au 03 janvier.

- Les célébrations sont autorisées les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu.

- Pour la zone du Grand Lomé, les célébrations ne concernent que les lieux de cultes précédemment autorisés à ouvrir.

6- Interdiction des pèlerinages et les camps de prières.

7- Respect strict des mesures barrières que sont le lavage des mains, le port de masque et la distanciation, en tout lieu et en toute circonstance.

Le Gouvernement remercie toute la population pour son adhésion aux dispositions prises depuis le début de la pandémie, et compte sur le sens de la responsabilité de tous pour le respect de mesures ci-dessus édictées.

Fait à Lomé, le 18 décembre 2020

Le Gouvernement