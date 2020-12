Sénégal: Financial Afrik Awards 2020 - Thierno Seydou Nourou Sy, Directeur général de la Bnde « Champion du financement des Pme »

Le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) du Sénégal est désigné « Champion du financement des Pme », pour l'année 2020, par le jury des Financial Afrik Awards dont la troisième édition s'est tenue hier au Musée des civilisations noires, à Dakar.

Thierno Seydou NourouSy qui accueille cette marque de reconnaissance « avec honneur et humilité », s'engage à poursuivre leur mission de financement des Pme/Pmi « avec plus d'engagement en compagnie de ses équipes qui sont les principaux artisans de cette distinction ».

Entre autres mesures d'accompagnement et de financements à l'endroit des Petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries, c'est plus de 12 milliards de francs Cfa de crédits mis en place et de 30 milliards Cfa de report d'échéances en faveur de ces Pme/Pmi qui ont valu à Thierno Seydou Nourou Sy d'être désigné « Champion du financement des Pme » à l'occasion de la troisième édition des Financial Afrik Awards.

Une marque de reconnaissance que le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique dit accueillir « avec honneur et humilité ». M. Sy qui souligne que l'impact économique de leurs interventions a été de maintenir en "vie" des entreprises stratégiques et de préserver plus 10.000 emplois, confie dans la foulée qu'il va poursuivre leur mission de financement des Pme/Pmi avec plus d'engagement en compagnie de ses équipes qui « sont les principaux artisans de cette distinction ».Aussi, note-t-il, pour la Banque ces interventions lui ont permis d'éprouver ses process internes et de mesurer sa capacité à intervenir dans des situations exceptionnelles pour le financement de notre Économie.

Par ailleurs il indique que la Covid-19 est une pandémie que personne n'avait souhaité ni prévu, mais elle est là. Par conséquent, ajoute-t-il, nous devons donc l'affronter sur toutes ses facettes pour survivre.Pour cette raison, argue Thierno Seydou Nourou Sy, nous devons envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité en considérant cette situation comme une opportunité et en tirer le maximum de bénéfices pour le bien de notre économie.

En ce sens, relève le « Champion du financement des Pme », la main tendue de l'Etat par la mise en place du plan de relance doit nous donner plus de motivation pour véritablement jouer notre rôle de Banque de développement. A cet effet, il soutient enfin que les secteurs économiques qui ont été identifiés comme prioritaires ou souverains devront nous permettre d'assoir un développement inclusif pour accéder à la souveraineté économique.