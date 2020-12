Soudan: ONU,UA et la Commission de désarmement examinent l'expérience de la Commission

Khartoum — Un atelier de vidéoconférence s'est tenu vendredi au siège de PNUD à Khartoum où participaient la mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine, le programme des nations unies pour le développement, l'agence américaine CPPF et le département du désarmement et de la démobilisation des nations unies.

L'atelier a passé en revue l'expérience de la Commission du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration (CDDR) dans l'application des termes des accords conclus dans le passé depuis la création de la Commission afin d'en profiter pour parvenir aux solutions les plus appropriées et mettre en œuvre l'Accord de Paix de Juba.

Le Commissaire général de CDDR, le Major-général Abdul Rahman Abdul Hameed a salué l'atelier et les sujets abordés par l'intermédiaire d'un groupe d'experts et intéressés par cette question et leur désir de faire respecter l'Accord de Paix de Juba afin de parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan.

Le Commissaire général a confirmé que l'atelier a réalisé de nombreux progrès qui permettront au CDDR d'appliquer ses programmes au cours de la période à venir, en coopération avec des partenaires internationaux et régionaux.

Le Commissaire général a exprimé ses profonds remerciements et sa reconnaissance pour l'intérêt et la coopération des Nations Unies par l'intermédiaire de ses diverses agences a la CDDR et de ses programmes de stabilité, de paix et de développement au Soudan.

Il convient de mentionner que l'atelier a réuni un groupe d'experts et de chercheurs dans un certain nombre de pays du monde en plus de la liste des travaux de la chargée d'affaires de la mission MINUATS\UNITAMS à Khartoum Mme. Stephanie Khodi.